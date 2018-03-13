Ошский «Алай» крупно проиграл во втором туре Кубка АФК по футболу

Ошский «Алай» сегодня крупно проиграл на Кубке АФК по футболу. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Поединок второго тура группового этапа в группе D состоялся в городе Балканабаде (Туркменистан). Действующему чемпиону Кыргызстана противостоял вице-чемпион Туркменистана — команда «Ахал».

Итоговый счет — 5:0 в пользу хозяев. В их составе голы забили Сулейман Мухадов (27-я и 33-я минута), Гуванч Абылов (36-я и 68-я минута) и Нурягды Мухамедов (92-я минута).

По итогам двух туров «Алай» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Неделю назад в дебютном поединке турнира он на своем поле со счетом 3:6 проиграл чемпиону Туркменистана «Алтын Асыру».

В матче третьего тура, намеченном на 11 апреля, «Алай» в гостях сразится с таджикским «Истиклолом».