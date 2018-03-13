19:53
USD 68.26
EUR 84.20
RUB 1.21
Спорт

Ошский «Алай» крупно проиграл во втором туре Кубка АФК по футболу

Ошский «Алай» сегодня крупно проиграл на Кубке АФК по футболу. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Поединок второго тура группового этапа в группе D состоялся в городе Балканабаде (Туркменистан). Действующему чемпиону Кыргызстана противостоял вице-чемпион Туркменистана — команда «Ахал».

Итоговый счет — 5:0 в пользу хозяев. В их составе голы забили Сулейман Мухадов (27-я и 33-я минута), Гуванч Абылов (36-я и 68-я минута) и Нурягды Мухамедов (92-я минута).

По итогам двух туров «Алай» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Неделю назад в дебютном поединке турнира он на своем поле со счетом 3:6 проиграл чемпиону Туркменистана «Алтын Асыру».

В матче третьего тура, намеченном на 11 апреля, «Алай» в гостях сразится с таджикским «Истиклолом».
Ссылка:
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь с 12 по 18 марта
Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат
Шесть мячей пропустил ошский «Алай» в первом туре Кубка АФК по футболу
Владимир Путин поиграл в мяч в Кремле
Массовой дракой завершился футбольный матч в Голландии
«Дордой» выиграл турнир на кубок «Ала-Тоо» по футболу
Спортивный календарь с 26 февраля по 4 марта
Как подрались две команды. Бразильский судья выгнал с поля девять футболистов
Спортивный календарь с 19 по 25 февраля
Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов
Популярные новости
Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат
Владимир Путин поиграл в&nbsp;мяч в&nbsp;Кремле Владимир Путин поиграл в мяч в Кремле
Боксер Омурбек Малабеков: Левым коронным поверг немало соперников Боксер Омурбек Малабеков: Левым коронным поверг немало соперников
Жаркая битва взглядов на&nbsp;WEF Global&nbsp;11 Жаркая битва взглядов на WEF Global 11
Бизнес
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров
Каждый кыргызстанец может стать участником акции &laquo;Бакай Банка&raquo; &laquo;Год подарков&raquo; Каждый кыргызстанец может стать участником акции «Бакай Банка» «Год подарков»