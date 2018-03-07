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Спорт

Шесть мячей пропустил ошский «Алай» в первом туре Кубка АФК по футболу

Ошский «Алай» пропустил шесть мячей на старте Кубка АФК по футболу. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Сегодня стартовал групповой этап в группе D. Действующий чемпион КР принимал на своем поле в Оше чемпиона Туркменистана «Алтын Асыр». Поединок завершился со счетом 6:3, больше характерным для тенниса или хоккея.

В составе «Алая» отличились Ильяз Алимов (39-я минута), Кожо Джоэль (46-я минута) и Максадбек Алимов (57-я минута). За «Алтын Асыр» забили Мурат Якшиев (11-я и 51-я минута), Алтымурат Аннадурдыев (19-я, 40-я и 84-я минута) и Бегмурат Баев (88-я минута).

Как отмечается, 13 марта во втором туре группового этапа «Алай» в гостях встретится с вице-чемпионом Туркменистана  командой «Ахал».
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