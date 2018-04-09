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Спорт

В Кыргызстане стартовал чемпионат страны по футболу

В Кыргызстане стартовал чемпионат страны среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

ФЛК
Фото ФЛК. Эпизод матча между «Дордоем» и «Кара-Балтой»

В 2018-м в турнире участвуют восемь команд.

В дебютном туре действующий чемпион «Алай» (Ош) со счетом 3:1 одолел «Илбирс» (Бишкек). За «Алай» забили Алиа Силла (дважды) и Максат Алимов, за «Илбирс» - Фархат Мусабеков.

«Дордой» (Бишкек) победил «Кара-Балту» - 2:0. Оба мяча забил Амир Гурбани.

«Нефтчи» (Кочкор-Ата) с таким же счетом взял верх над «Академией» (Ош). Отличились Умидулло Иминов и Давран Раджапов (автогол).

«Абдыш-Ата» (Кант) и «Алга» (Бишкек) победителя не выявили – 0:0.

Поединки второго тура пройдут 11, 12 и 15 апреля.
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