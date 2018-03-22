Бишкекский «Тулпар» выиграл юбилейный турнир по баскетболу в честь Нооруза

Фото ИА «24.kg». Турнир по баскетболу в честь Нооруза

Баскетбольный «Нооруз» — один из первых крупных международных турниров, появившихся в независимом Кыргызстане. Дебютный розыгрыш состоялся в начале 1990-х, а накануне прошел юбилейный, 25-й. Корреспондент ИА «24.kg» посмотрел несколько матчей.

Как можно догадаться, состязания посвящены Ноорузу. Было время, на них собирались команды из пяти стран. Приезжали даже американцы, чьи поединки почти всегда были украшением турнира. В этот раз заокеанских гостей, к сожалению, не было. Зато прибыли две узбекские команды и одна азербайджанская. Нашу республику представляли три клуба.

Участники сыграли пять туров по круговой системе. Обычно организаторы подобных турниров угадывают с календарем, оставляя матч главных фаворитов напоследок. Однако нынче события развивались непредсказуемо. Сборная Азербайджана, прежде неизменно блиставшая на «Ноорузе», уступила три матча и заняла лишь четвертое место. Оказалось, она приехала молодежным составом. Средний возраст игроков — 17 лет. Нелегко им пришлось в матчах с местными лидерами.

«Многие приехать не смогли — играют в других странах. Но у тех, кого мы привезли, тоже большие перспективы. Поборолись, проявили характер. Это главное», — сказал ИА «24.kg» наставник азербайджанской команды Таир Бахшиев.

Любопытно, что еще недавно он участвовал в этом турнире в качестве игрока. «Приезжаем десятый год. Все здесь нравится. Люди добрые, город красивый. Организаторам турнира могу пожелать, чтобы продолжали проводить его. Если расширить его географию, будет намного интереснее. А мы всегда готовы приехать, поддержать», — отметил тренер.

«Выступаем в высшей лиге Узбекистана. Пока занимаем четвертое место из 12 участников. Думаю, после этого прекрасного турнира улучшим результаты, — сказал ИА «24.kg» главный тренер команды ТШВСМ «Спартак» (Ташкент) Хасан Рахимов. — Уровень участников хороший. Все команды борются. Организаторам — огромное спасибо. Хочется, чтобы подтянули судейство — арбитры иногда допускают слишком явные ошибки. А так все здорово. Кыргызстан нам очень нравится. Ранее приезжали не только на «Нооруз», но и на другие турниры. Зовите — приедем еще».

Ключевым оказался поединок третьего тура, в котором встречались бишкекские клубы «Тулпар-СКИФ» и «Гиннес-29». «Тулпар» победил на удивление легко — 93:65. А ведь «Гиннес-29» — действующий чемпион КР и в 2018-м - до этого не проигрывал.

Уверенную игру «Тулпар» показал в матчах с бишкекским «Политехником» (89:57) и ташкентским СК МО РУ (99:66). Также повержены сборная Азербайджана (76:63) и ТШВСМ «Спартак» — 76:66. Набрав 10 очков, «Тулпар» занял первое место, а его лидер Жаныш Адиев получил награду как лучший игрок турнира.

Вторым стал «Гиннес-29» (девять очков), третьим — СК МО РУ (восемь очков).

Приятно, что второй раз подряд «золото» осталось в Кыргызстане. В 2017-м его завоевала национальная сборная. До того «Нооруз» несколько лет выигрывали иностранные коллективы.

«Доволен турниром. Спасибо зарубежным командам, что приехали и показали игру хорошего уровня, — сказал ИА «24.kg» генсек Федерации баскетбола КР Евгений Пехов. — В мае у нас пройдет ежегодный турнир «Кубок Победы» (среди игроков до 18 лет). Других международных соревнований по баскетболу в планах пока нет. Только по стритболу».

Здорово, что этот турнир проводится столько лет. Плохо, что для наших баскетболистов это едва ли не единственная возможность в году померяться силами с иностранными мастерами. Выездных состязаний у взрослых команд мало. Сборная КР выступает редко. А ведь у нас есть талантливые игроки, которые параллельно играют в тот же стритбол и на зарубежных соревнованиях смотрятся достойно.

Судя по всему, проблема в том, что в баскетбольной команде 12 игроков (в стритбольной лишь четыре), и возить их за границу дорого. Поэтому потенциал «Нооруза» надо использовать по максимуму: приглашать сборные из дальнего зарубежья, устраивать конкурсы бросков сверху, активнее продвигать турнир в СМИ. Все это наверняка привлечет больше зрителей, и за ними потянутся спонсоры. Проблема с выездами станет решаемой.