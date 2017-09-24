Сборная Кыргызстана по баскетболу пробилась в полуфинал Азиатских игр

Мужская сборная Кыргызстана по баскетболу 3х3 (стритболу) 23 сентября пробилась в полуфинал Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, в 1/4 финала кыргызстанцы в упорной борьбе со счетом 13:12 переиграли представителей Таиланда. Семь очков в составе сборной КР набрал Шакиржан Куранбев, четыре – Нуртай Субанбеков, два – Евгений Пехов.

На 24 сентября у баскетболистов намечены полуфиналы, а также игры за третье и первое место. Сборная КР в 1/2 финала встретится с командой Ирака.