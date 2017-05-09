Команда из Бишкека заняла второе место на «Кубке Победы» по баскетболу

Команда из Бишкека заняла второе место на международном турнире «Кубок Победы» по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, традиционные соревнования завершились в столице Кыргызстана. Участвовали шесть юношеских команд из КР, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и России. Они провели пять туров по круговой системе. Выиграв все свои матчи, лучшей стала команда Азербайджана. Второе место занял столичный Fire-29, одержавший четыре победы, третье — команда из Алматы.

Состязания приурочены к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.