12:04
+28
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Спорт

Команда из Бишкека заняла второе место на «Кубке Победы» по баскетболу

Команда из Бишкека заняла второе место на международном турнире «Кубок Победы» по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, традиционные соревнования завершились в столице Кыргызстана. Участвовали шесть юношеских команд из КР, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и России. Они провели пять туров по круговой системе. Выиграв все свои матчи, лучшей стала команда Азербайджана. Второе место занял столичный Fire-29, одержавший четыре победы, третье — команда из Алматы.

Состязания приурочены к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ссылка: https://24.kg/sport/51282/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
«Политехник» выиграл очередной матч в чемпионате КР среди женщин по баскетболу
«Гиннес-29» стал единоличным лидером чемпионата КР среди мужчин по баскетболу
Спортивный календарь с 24 по 30 апреля
Кыргызстан занимает пятое место в мировом рейтинге баскетбола
Тренер из Кыргызстана выиграл «серебро» на чемпионате Казахстана по баскетболу
Команда Team Bishkek победила на баскетбольном турнире в Алматы
Кыргызстанки заняли первое место на международном турнире по стритболу
«Тулпар-СКИФ» впервые с 2015 года проиграл матч в чемпионате КР по баскетболу
«Политехник» выиграл очередной матч в чемпионате КР по баскетболу
В Бишкеке прошел 10-й тур чемпионата Кыргызстана по баскетболу
Популярные новости
Женский волейбол. Как бьются за&nbsp;место в&nbsp;сборной и&nbsp;ради чего уходят из&nbsp;спорта Женский волейбол. Как бьются за место в сборной и ради чего уходят из спорта
Дастан Шаршеев: К&nbsp;бою-реваншу на&nbsp;чемпионате TNA буду готовиться, как к&nbsp;войне! Дастан Шаршеев: К бою-реваншу на чемпионате TNA буду готовиться, как к войне!
Дуатлон: праздник сильных и&nbsp;выносливых Дуатлон: праздник сильных и выносливых
Всемирный день легкой атлетики: как в&nbsp;Бишкеке поздравляли королеву спорта Всемирный день легкой атлетики: как в Бишкеке поздравляли королеву спорта
Бизнес
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкулу Шопокову Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкулу Шопокову
Открылось первое круглосуточное банковское отделение в&nbsp;Бишкеке Открылось первое круглосуточное банковское отделение в Бишкеке