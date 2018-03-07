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Спорт

В ожидании Игр кочевников: как проходил чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Кыргызстана по борьбе алыш

До старта III Всемирных игр кочевников полгода, но многие спортсмены уже активно к ним готовятся. В их числе мастера борьбы на поясах алыш. Накануне они провели чемпионат республики.

В турнире участвовали около 300 борцов из столицы и всех регионов КР. Разыгрывалось 24 комплекта медалей среди мужчин и женщин.

Борьба алыш весьма зрелищна. Правда, при условии, что спортсмены смело идут в атаку. Чтобы победить досрочно, достаточно бросить оппонента на лопатки. Кое-кто умудряется сделать это на первых секундах, и проигравшие даже ничего не успевают понять. Другие, наоборот, долго топчутся на месте, ожидая момента для эффективного броска. Усыпляют бдительность противника, а затем резко швыряют его на ковер. Остроумная тактика.

Каждый яркий прием вызывал бурю эмоций у зрителей. Несмотря на разгар рабочего дня, их собралось немало.


Некоторые национальные виды спорта кыргызов за границей не развиты. Алыш — другое дело. Благодаря усилиям его идеологов, его культивируют во множестве стран. На крупных международных турнирах иностранные борцы уже не тушуются перед нашими. К счастью, наши пока конкурентоспособны. На Азиатских играх в помещениях-2017 они были одними из лучших в сборной КР, завоевав четыре золотые, по три серебряные и бронзовые медали.

На турнире среди борцов классического стиля в весовой категории 60 килограммов чемпионом КР стал Эрланбек Мурзабеков, 70 кг — Шаршеналы уулу Мадаминбек, 80 кг — Эсенбек Кудайбердиев. Все они призеры Азиады и вновь подтвердили класс. В весе 90 килограммов победил Нурмамат уулу Сапармурат, 100 килограммов — Женишбек Киргизбаев, свыше 100  — Кадыр Келсинбеков.

В женской части состязаний в весе 55 килограммов лучшей стала Элзада Момунжанова, 60 килограммов — Мизамидин кызы Мээрим, 65 килограммов — Алина Каныбекова. В категории 70 килограммов не было равных Гулжанат Бактыбековой, 75 килограммов — Доктурбек кызы Айжан, свыше 75  — Кундузай Жайчибековой.

С интересом смотрел схватки наставник сборной КР Мирбек Карабаев. Еще недавно он сам блистал на ковре, а ныне руководит массой амбициозных спортсменов.

«В регионах алыш хорошо развивается. Массовость растет: на нынешнем чемпионате участвуют вдвое больше спортсменов, чем на прошлогоднем. Уровень подготовки очень высокий. В строю многие титулованные борцы, — сказал ИА «24.kg» Мирбек Карабаев. — Одна из целей чемпионата — подготовка к Гран-при памяти Баямана Эркинбаева, который пройдет 16 марта в Бишкеке. На него приедут представители 20 стран. Другая задача — просмотр кандидатов в сборную для участия в ВИК. Турнир по алышу там будет иметь статус чемпионата мира. Ждем от наших борцов хорошего результата».

«Алыш включили в программу летних Азиатских игр-2018, — с гордостью поведал тренер. — Пока в качестве показательного вида. Рассчитываем, что позднее он войдет в число основных. А затем и в программу Олимпиады».

Среди борцов вольного стиля в весе 60 килограммов отличился Баястан Суйунбеков, 70 килограммов — Муратбек уулу Нурмат, 80 килограммов — Мырзабек Кочкоров. В весе 90 килограммов чемпионом стал Чынгыз Чалабаев, 100 килограммов — Ибрагим уулу Мирхалил, свыше 100  — Асылбек Шадыбеков.

Среди женщин-вольниц в весе 55 килограммов первенствовала Анара Рыскулова, 60 килограммов — Аттокур кызы Кумушай, 70 килограммов — Алибай кызы Уулкан. В весе 65 килограммов золотую медаль выиграла Бактияр кызы Нурзат, 75 килограммов — Мамарасул кызы Алтынай (обе — чемпионки Азиатских игр), свыше 75 килограммов — Нагира Сарбашева.
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