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Спорт

Две кыргызстанки выиграли «золото» на турнире по алышу на Азиатских играх

Две кыргызстанки сегодня выиграли «золото» на турнире по борьбе алыш (классический стиль) на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В вечерней части турнира схватки провели три представительницы КР. В весовой категории до 65 килограммов, где борьба шла по круговой системе, Алибай кызы Уулкан уступила спортсменке из Ирана и в итоговом протоколе стала пятой.

Бактияр кызы Нурзат (до 70 кг) в решающем поединке одолела Рано Узакову (Туркменистан) и стала чемпионкой игр.

Мамарасул кызы Алтынай (до 75 кг) в финале поборола Элахех Резаигхалех (Иран) и также заняла высшую ступень пьедестала почета.

В активе сборной КР стало 37 наград: пять золотых, 11 серебряных и 21 бронзовая. В медальном зачете она переместилась с 14-го на 11-е место.

Позднее копилка сборной КР пополнится еще тремя медалями: в мужской части турнира по алышу схватки за «золото» проведут три представителя нашей страны. 
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