ОИ. Кыргызстанец Евгений Тимофеев занимает 49-е место на турнире по слалому

Кыргызстанец Евгений Тимофеев занимает 49-е место на зимних Олимпийских играх, продолжающихся в Пхенчхане. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня в рамках ОИ проходят состязания горнолыжников в дисциплине «слалом». На старт первой попытки вышли 106 спортсменов из 65 стран. Лишь 52 смогли финишировать, а остальные сошли с дистанции.

Фото ИА «24.kg» . Многократный чемпион Кыргызстана по горным лыжам, участник Олимпийских игр 2014 и 2018 годов Евгений Тимофеев в гостях у ИА «24.kg». 2017 год

Тройку лидеров составили норвежец Хенрик Кристофферсен (47,72 секунды), швед Андре Майрер (47,93) и француз Виктор Муффат-Жандет (48,34). Результат Тимофеева – 1 минута 1,56 секунды.

В 10.30 по бишкекскому времени стартует вторая попытка, по итогам которой определится окончательное положение спортсменов в турнирной таблице.