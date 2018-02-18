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Спорт

Кыргызстанец Евгений Тимофеев идет 72-м на турнире по горным лыжам на Олимпиаде

Кыргызстанец Евгений Тимофеев идет 72-м на турнире по горным лыжам на Олимпийских играх, продолжающихся в городе Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня в рамках ОИ проходят состязания среди мужчин в дисциплине «гигантский слалом». Победитель определяется по сумме результатов, показанных в двух попытках. На старт первой попытки вышли 109 участников из 69 стран.

Тройку лидеров составили австриец Марсель Хиршер (1 минута 8,27 секунды), француз Алексис Пентюро (1 минута 8,90 секунды) и норвежец Лиф Кристиан Нествод-Хауген (1 минута 8,93 секунды). Евгений Тимофеев преодолел дистанцию за 1 минуту 20,90 секунды.

Двадцать спортсменов не смогли финишировать из-за различных ошибок, а четверо дисквалифицированы за нарушения. Оставшиеся 85, включая Тимофеева, позднее примут участие в решающей, второй попытке.
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