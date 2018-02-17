Кыргызстанка Ксения Палкина выиграла международный турнир по теннису. Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

Соревнования проходят в городе Бергамо (Италия). В одиночном разряде Палкина выбыла из борьбы во втором круге, уступив со счетом 4:6, 1:6 итальянке Лукреции Стефанини.

Фото К.Палкиной. Ксения Беккер и Ксения Палкина - чемпионки турнира в Италии

В парном разряде наша теннисистка в дуэте с россиянкой Ксенией Беккер стала чемпионкой. В четвертьфинале они победили швейцарок Сюзан Бандекки и Лизу Сабино – 7:5, 1:6 (10:8), в полуфинале обыграли румынку Оану Гаврилэ и россиянку Екатерину Яшину – 6:4, 6:4, а в финале одолели итальянок Мартину Колменью и Клаудию Джовине – 6:4, 4:6 (10:8).