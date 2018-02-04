17:32
-7
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Спорт

Валентина Шевченко победила бразильянку нокаутом на турнире UFC

Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко победила бразильянку Присцилу Кашуэйра нокаутом на турнире UFC Fight Night 125.

Состязания проходят сегодня в городе Белеме (Бразилия). В программе 11 поединков среди бойцов-профессионалов. Шевченко и Кашуэйра бились в весовой категории 56 килограммов. Для Валентины это был первый бой в данном весе – ранее в состязаниях под эгидой UFC она билась в категории 61 кг и была претендентом на чемпионский пояс. Для бразильянки же это был дебют в UFC; при этом до сегодняшнего дня она все свои восемь профессиональных поединков выиграла.

Валентина Шевченко была явным фаворитом противостояния и с первых секунд завладела преимуществом. Почти 10 минут подряд она избивала соперницу, не давая той нанести ни одного ответного удара, и на исходе второго раунда одержала досрочную победу.
Ссылка:
просмотров: 1400
Версия для печати
Материалы по теме
Видео открытой тренировки Валентины Шевченко перед боем с Присциллой Качоейрой
UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко
Бусурманкул Абдибаит уулу рассказал о подготовке к турниру M-1 Challenge 88
Хабиб Нурмагомедов: Лет через 10 у Кыргызстана будет немало бойцов в UFC
Хабиб Нурмагомедов пригласил массажиста из Кыргызстана в Дагестан
Хабиб Нурмагомедов удивился числу своих болельщиков в Кыргызстане
В Кыргызстане прошел чемпионат по джиу-джитсу
Антонина Шевченко: Приятно вернуться в родной Бишкек!
Рекорды и провалы: каким был 2017 год для кыргызского спорта
Кыргызстанец Рафаэль Физиев победил нокаутом на международном турнире по ММА
Популярные новости
Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль на&nbsp;чемпионате по&nbsp;карате в&nbsp;Новосибирске Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль на чемпионате по карате в Новосибирске
UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко
Видео открытой тренировки Валентины Шевченко перед боем с&nbsp;Присциллой Качоейрой Видео открытой тренировки Валентины Шевченко перед боем с Присциллой Качоейрой
Расписание выступлений сборной Кыргызстана на&nbsp;зимних Олимпийских играх Расписание выступлений сборной Кыргызстана на зимних Олимпийских играх
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат