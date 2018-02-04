Валентина Шевченко победила бразильянку нокаутом на турнире UFC

Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко победила бразильянку Присцилу Кашуэйра нокаутом на турнире UFC Fight Night 125.

Состязания проходят сегодня в городе Белеме (Бразилия). В программе 11 поединков среди бойцов-профессионалов. Шевченко и Кашуэйра бились в весовой категории 56 килограммов. Для Валентины это был первый бой в данном весе – ранее в состязаниях под эгидой UFC она билась в категории 61 кг и была претендентом на чемпионский пояс. Для бразильянки же это был дебют в UFC; при этом до сегодняшнего дня она все свои восемь профессиональных поединков выиграла.

Валентина Шевченко была явным фаворитом противостояния и с первых секунд завладела преимуществом. Почти 10 минут подряд она избивала соперницу, не давая той нанести ни одного ответного удара, и на исходе второго раунда одержала досрочную победу.