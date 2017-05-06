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Спорт

Дастан Шаршеев: К бою-реваншу на чемпионате TNA буду готовиться, как к войне!

Дастан Шаршеев был известен задолго до скандала на чемпионате мира по правилам TNA, прошедшем в Казани. Выступал на многих престижных международных турнирах по кикбоксингу (К-1), тайскому, бирманскому боксу и смешанным единоборствам. Это самоотверженный боец, патриот, человек слова.

В промежутке между состязаниями он ненадолго приехал в Кыргызстан, поделился с ИА «24.kg» планами на будущее и рассказал, как за последнее время изменилась его жизнь.

Отдых перед «войной»

Наш герой живет в Москве. Его профессиональная карьера продолжается пять лет. Раньше, говорит, приезжал в Кыргызстан раз в году, но последнее время бывает здесь чаще.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Дастан Шаршеев в Бишкеке. 5 мая 2017 г.

— Когда были здесь последний раз?

— Месяц назад участвовал в чемпионате Кыргызстана по тайскому боксу. В финале меня жестко засудили. Но я не стал возмущаться: это не мой уровень.

— С какой целью приехали сейчас?

— После боя на чемпионате мира по правилам TNA говорил с мамой по телефону и почувствовал, что отец сильно за меня переживает. Должен был приехать и обнять родителей. Сильно по ним соскучился. А еще — увидеться со своими фанатами. Как раз была возможность: до 10 мая у меня отдых. Потом лечу на остров Самуи (Таиланд). Там буду под руководством своего тренера — легендарного Руслана Кривуши — готовиться к ближайшим турнирам. Один из них, возможно, пройдет уже в этом месяце. А в июне в Казани — бой-реванш с Антоном Калининым в рамках 1/8 финала чемпиона мира по правилам TNA. Это уже официально. Провести его нам предложила Федерация «Татнефть».

— Как будете готовиться к этому бою?

— Как на войну, как настоящий воин! Я должен выиграть. Миллионы моих болельщиков ждут этого. Чувствую ответственность перед ними. Фанаты у меня не только в Кыргызстане, но и в целом в СНГ. Они видят во мне победителя и поддерживают.

— Еще в этом году где-то выступите?

— В смешанных единоборствах (ММА). В этом виде у меня в активе уже три боя (две победы и одна ничья).

— В какой вы сейчас форме?

— У меня идет процесс восстановления, но я все равно в форме. Вчера был у себя на джайлоо, бегал в горах. Такая прекрасная погода! Кыргызстан — самое лучшее, красивое место в мире. Я рад и горд, что родился здесь кыргызом.

Селфи со звездой

Несколько раз в течение нашей беседы, проходившей в парке, к Дастану обращались прохожие с просьбой сделать совместное фото. Он никому не отказал.

— Благодаря скандальному бою у вас прибавилось популярности?

— Да, это очень сильно заметно. Но я не планировал закатывать скандал. Просто отстоял свою честь и честь народа. Мы тренируемся на совесть. Я этим живу, это моя работа. Обидно, когда из твоих рук забирают победу. Не мог молчать! А раньше, бывало, в таких случаях молчал. В 2016 году участвовал в турнире по кикбоксингу «Сильная Россия» в Москве. Тоже выиграл, но победу мне не присудили. После этого я сказал: больше не дам себя в обиду.

— И в Казани вы не заслуживали поражения…

— Вины соперника в случившемся нет. Претензий к организаторам турнира не имею. Они у меня к судье, находившемуся в ринге. Во время боя он не засчитал нокдаун в мою пользу, а, наоборот, сделал мне замечание.

— Ощутили разницу между тем, как освещали тот бой российские и кыргызские СМИ?

— Российские писали, как было, а некоторые (не говорю, что все) наши позволяли себе чуть-чуть неправды. Даже не знаю, зачем. Где-то читал, что судья попросил у меня извинений. Такого не было. Передо мной вообще никто не извинялся.

Хочу, чтобы тот судья, который угрожал депортацией, извинился. Но не только передо мной, а перед всеми мигрантами, которые живут в Москве.

Дастан Шаршеев

Главное — мой народ меня поддержал. Мы, кыргызы, — единая сила.

Заветы чемпиона

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Боец в хорошем настроении в ожидании реванша на ЧМ по боям по правилам TNA

— Еще долго выступать будете?

— Как позволит здоровье. Знаю, что буду многократным чемпионом мира, завоюю массу титулов. Но этого мало! Есть вещи более важные. Например, воспитать молодых ребят, показать им путь к достижению цели. Хочу вырастить хотя бы одного настоящего чемпиона, чтобы он продолжил начатое мной дело.

Хочу открыть в Кыргызстане свою школу, тренировать и поддерживать молодое поколение, растить настоящих джигитов, которые будут стоять до конца за свою нацию. Вот это будет достижение!

Дастан Шаршеев

Беру пример с Мохаммеда Али. Он был отличным человеком, с хорошим чувством юмора, отменным оратором, с уважением относился к женщинам, принял ислам… Жаль, что мы не встретились.

— Связываете будущее с Кыргызстаном?

— Конечно. У нашей страны прекрасное будущее. В течение 5–10 лет мы к нему придем.

Хочу обратиться к молодежи, которая прислушивается к моим словам. Запомните: никогда не поздно начать заниматься спортом. Любой великий боец когда-то впервые вошел в зал. Мужчина должен быть мужчиной — упертым и добивающимся цели.
Ссылка: https://24.kg/sport/51241/
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