Самбист в чепчике. Как стоматолог из Оша стал лучшим спортсменом мира

В 2017-м в Кыргызстане появилась спортивная суперзвезда — Раимкул уулу Бекназар. С июня по ноябрь он выиграл чемпионат Азии, Азиатские игры и чемпионат мира.
Ныне претендует на звание лучшего самбиста года на планете.
Раимкул уулу Бекназар родился в 1993-м в селе Кара-Кульджа Ошской области. В спорт пришел в 16 лет по совету брата. Начинал с дзюдо, а в боевом самбо попробовал себя всего лишь два года назад.
Человек года— Много выиграли до нынешнего сезона?
— По дзюдо был призером чемпионатов КР среди молодежи и взрослых, Республиканской универсиады и Спартакиады. По самбо брал «бронзу» на чемпионате КР-2015. В 2016-м не выступал из-за перелома ноги.
— Предполагали, что 2017-й сложится так удачно?
— Нет. Первым турниром был мемориал Виталия Гордеева, проходивший в Бишкеке. Я выступал без подготовки и занял первое место.
А потом началось самое интересное. Впервые в карьере поехал на зарубежный турнир — и сразу на чемпионат Азии! Волновался, но недолго. Из четырех схваток самой трудной была финальная, в которой одолел таджикистанца, чемпиона Азии-2014.
Почувствовав уверенность в себе, поставил цель стать чемпионом республики. Провел в Оше хорошие сборы. Однако в финале чемпионата в соперники достался земляк, с которым тренируемся в одном зале, и из дружеских побуждений я отдал победу ему.Раимкул уулу Бекназар
На Азиатских играх у меня было три соперника. Победа в финале далась дорогой ценой: получил травму головного мозга. Восстанавливаюсь до сих пор.
— Выходит, на ЧМ выступали нездоровым?!
— Был хорошо готов психологически и особых проблем не испытал. Легко преодолел три круга. Только схватка за «золото» получилась тяжелой. Мне противостоял двукратный чемпион России, обладатель кубка мира, профессиональный боец ММА Байзет Хатхоху.
— Показалось, судьи ему симпатизировали...
— Возможно. Но меня это не остановило. Выполнил такие приемы, какие нельзя было не засчитать.
Причина и следствие— Какие чувства испытали, став чемпионом мира?
— Когда финал закончился и судья поднял мою руку, ничего не испытывал. Зато на награждении, едва зазвучал гимн Кыргызстана и под своды зала подняли наш флаг, нахлынули непередаваемые ощущения. Сердце наполнилось радостью и гордостью.
— Государство поздравило?
— Только Федерация самбо КР и частные спонсоры.
— Спортсменам, выигравшим меньше, чем вы, власти порой дарят квартиры...
— Я бы тоже не отказался. Своей квартиры у меня нет — с 2009-го живу на съемной.
— В каком возрасте планируете оставить самбо?
— Хочу заниматься всю жизнь и стать многократным чемпионом мира. Жаль, оно не входит в программу Олимпиады, а то бы и там постарался победить.
— Чем-то кроме самбо увлекаетесь?
— Иногда играю в футбол с коллегами и друзьями.
Простота — залог успеха?— Чемпионы нередко зазнайки. О вас такого не скажешь.
— Меня так родители воспитали. Скромный, рос в селе.
К тому же после всех этих побед ничего в жизни не изменилось. Возвращаясь на родину с золотой медалью, иду на работу, как простые люди. Свою специальность люблю. Она интересная.
— Больше любите ее или самбо?
— Это разные вещи. У каждой свои прелести и трудности.
В работе, как и в спорте, хочу быть лучшим. Поэтому квалификацию буду повышать. Пока у меня за плечами только колледж. В следующем году поступлю в мединститут учиться на врача.
— Наверное, трудно совмещать спорт с работой?
— В поликлинике я с 9 до 16.00. Потом иду в зал. Правда, иногда времени не хватает, и тренировкой приходится жертвовать.
— Клиенты в курсе, кто их обслуживает?
На работе к моему увлечению относятся с пониманием. Перед чемпионатом мира главврач Талантбек Тороканов отпустил меня на целый месяц. Коллектив очень гордится моими достижениями. Бывает, скидывается и помогает финансово (например, при зарубежных поездках).Раимкул уулу Бекназар
— Когда надеваю халат и чепчик, узнать во мне самбиста трудно. «О, так вы стоматолог!» — удивляются те, кому это все же удается. А так, когда иду по улице, земляки узнают и приветствуют.
— Не всякий спортсмен за карьеру достигает высот, каких вы достигли за сезон. В чем секрет?
— Аллах помогает.
В плане подготовки ничего особенного. Занимаюсь как все. В моральном отношении поддерживают родители, в материальном — президент Федерации самбо Нурлан Токоноев, вице-президент Азиз Ибраев, руководитель клуба «Мухаммед Умар» Улукбек Омурзаков, наставник по дзюдо и мой первый тренер Бакыт Жусупов и тренер по боевому самбо Мухаммед Курбанов. Приносим стране золотые медали общими усилиями.