В Бишкеке впервые провели соревнования по триатлону в помещении

Триатлон в Кыргызстане развивают без малого три года. Атлеты привыкли, что состязания проводятся на свежем воздухе: на Иссык-Куле, в районе аэропорта, на главной площади столицы... Накануне, 21 января, впервые в истории отечественного триатлона прошли соревнования в помещении — Indoor Triathlon World Class.

В триатлон, напомним, входят три подвида: плавание, велогонка и бег. Казалось бы, состязаться в помещении нереально. Но было бы желание, а способ найдется. Вместо водоема триатлеты используют бассейн, а для езды и бега — тренажеры. За рубежом подобные старты не редки, и у кыргызстанцев есть успешный опыт участия в них.

Борьба развернулась на спринтерской дистанции. Необходимо было проплыть 750 метров, проехать 20 километров и пробежать пять километров.

Идее провести эти соревнования два года. Сами спортсмены хотели этого. Ближайший город, куда можно было съездить на такие старты, Алматы. Генеральный секретарь Федерации триатлона КР Елена Лыжина-Полченкова

«Есть идея устраивать в межсезонье два-три старта в помещении. В этот раз большой объем организаторской работы взял на себя клуб World Class. Надеюсь, скоро нас поддержат и другие клубы, чтобы проводить такие же мероприятия», — рассказалаЕлена Лыжина-Полченкова

Она отметила, что сезон-2017 для их федерации получился отличным. «У нас действуют две школы для любителей и три отделения для детей и профессионалов. Наш спортсмен попал в десятку лучших мирового рейтинга паратриатлона. Добились права провести Кубок Азии-2018», — сообщила Елена Лыжина-Полченкова.

У состязаний в помещении свои плюсы. Во-первых, комфорт. Во-вторых, безопасность. Пожалуй, самый главный — близость тренера. Можно стоять рядом с воспитанником, едущим на велосипеде, указывать на недочеты и вносить коррективы в тактику.

Первый этап — плавание. Дорожек в бассейне четыре, а спортсменов куда больше. Но благодаря рациональному использованию водной поверхности места хватило всем.

Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний Indoor Triathlon World Class

Затем атлеты переместились к велотренажерам. Проехали 20 км, постепенно наращивая темп. Некоторые достигли скорости 50 км/ч. От напряжения многие взмокли. Чтобы облегчить жизнь, соратники начали махать перед ними полотенцем. Получился интересный эффект: словно спортсмены едут по улице, и ветер дует им в лицо.

Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний Indoor Triathlon World Class

Заключительный этап проходил на беговой дорожке. Дистанция небольшая, но надо помнить, какие нагрузки спортсмены перенесли перед этим. Кто сохранил больше сил, получил преимущество.

Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний Indoor Triathlon World Class

Среди участников были знакомые читателям ИА «24.kg» Жалалдин Абдувалиев, Александр Требунский и Юлия Фернас. Требунский с результатом 1 час 2 минуты 35 секунд стал лучшим в категории 16-29 лет. Занявшего второе место Анатолия Федоренко он опередил почти на три с половиной минуты. На третьей строчке Антон Егоров.

В категории 30-44 года тройку призеров составили Николай Ведмедь, Арстанбек Мэлсов и Канат Койчиев. Среди мужчин 45 лет и старше — Рафаэль Сабитов, Аскар Джумагалиев и Нил Роберт Маккейн.

Среди женщин 16-34 года уверенно победила Юлия Фернас. Второй стала Айзада Тыналиева, третьей — Нурия Тентешева. В категории старше 35 лет на первом месте Камила Сыздыкова. Анара Баялиева вторая, Асель Алканова — третья.