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Спорт

Дуатлон: праздник сильных и выносливых

В День Конституции прошло открытое первенство Бишкека по дуатлону — World Class Duathlon — торжество сильных и выносливых.

Участвовали 120 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. Борьба за победу шла в четырех возрастных группах у мужчин и в двух у женщин. Гонка разделена на три этапа. Вначале надо преодолеть пять километров бегом, затем 20 километров проехать на велосипеде, а в конце пробежать еще 2,5 км. Выступали и юниоры, у них дистанция короче.

Фото ИА «24.kg». Открытое первенство Бишкека по дуатлону. На старте юниоры

Дуатлон — родственный с триатлоном вид спорта. Оба в Кыргызстане развивает Федерация триатлона. Ей лишь два года, а она уже привлекла в свой вид немало народа. Старые федерации могли бы у нее кое-чему поучиться. Например, как делать из соревнований праздник.

Фото ИА «24.kg». В программе – бег и велогонка

Если раньше состязания по дуатлону проводились на окраине Бишкека и видели их немногие, то в этот раз — в самом центре. По такому случаю перекрыли участки улиц Фрунзе, Панфилова, Орозбекова и Тыныстанова, а также Старую площадь и площадь Ала-Тоо. У горожан закрытие трасс недовольства, похоже, не вызвало. Пусть уж лучше в центре города проходят соревнования, чем митинги. Благодаря таким стартам Бишкек постепенно встает в один ряд с зарубежными мегаполисами, на улицах которых всевозможные гонки устраивают регулярно.

Фото ИА «24.kg». Участники завершили беговой этап и приступают к велогонке

«Впечатления самые лучшие. Участвую второй раз, всем доволен, — говорит один спортсмен. — Единственное — сегодня очень жарко. Но тут ничего не поделаешь. Хотя от жары тоже есть польза — проверка выносливости. Я ее выдержал и финишировал, это самое главное!»

«А я на таком турнире выступил впервые. Теперь хочу заниматься регулярно и попробовать себя в триатлоне. Только надо для начала научиться плавать», — поведал юный атлет.

Фото ИА «24.kg». Состязания прошли в самом сердце столицы

Среди юниоров в категории 12–14 лет первое место занял Давид Бурдюков, а в категории 15–17 лет — Тимур Халитов. Среди девочек (12–14 лет) лучшей стала Дарья Примушко.

Среди женщин 18–29 лет тройку призеров составили Бегимай Алыбаева, Евгения Березовская и Евгения Дедова. В категории 30–39 лет пьедестал почета заняли Юлия Фернас, Айзада Тыналиева и Анара Баялиева.

Фото ИА «24.kg». У каждого свое средство передвижения

В мужской части состязаний в категории 18–29 лет победил Мамыркан Урманбетов. Вторым стал Темирлан Айтимбетов, третьим — Олег Левонюк. В категории 30–39 лет не было равных Николаю Ведмедю. Среди спортсменов 40–49 лет первенствовал Дмитрий Плаксин, старше 50 — Анатолий Кудашкин. Преодолел дистанцию и один из зачинателей триатлона в КР — «железный человек» Канат Келсинбеков, недавно вернувшийся с крупного зарубежного турнира.

Есть среди призеров привычные фамилии, а есть и новые. Традиционно мощно выступили пятиборцы (Ведмедь, Айтимбетов).

Триатлон не самый дешевый вид спорта. Но в Кыргызстане у него, судя по уровню проводимых здесь состязаний и результатам наших ребят на международной арене, хорошее будущее. Лишь бы не пропал запал у федерации.
Ссылка: https://24.kg/sport/51263/
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