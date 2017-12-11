Спортивный календарь с 11 по 17 декабря

11-17 декабря. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Хуахин (Таиланд)

За победу борются почти 60 мастеров ракетки из 20 стран. В их числе представитель Кыргызстана Данияр Дулдаев.

11-17 декабря. Международные соревнования среди женщин по теннису. Пуна (Индия)

Кыргызстанка Ксения Палкина начинает поход за новым трофеем. А всего на турнире выступают около 50 теннисисток из 25 стран.

14-18 декабря. Кубок мира по мас-рестлингу, третий этап. Москва (Россия)

Это заключительный этап состязаний. На предыдущем кыргызстанцы завоевали шесть медалей.

15 декабря. Международные соревнования WEF 45 Proffight 17 по кулатуу эртаймаш. Арашан, спорткомплекс «Газпром»

Участвуют лучшие бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

15 декабря. Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Токмак

Спортсмены бьются в разделе К-1 в двух возрастных группах: кадеты и юниоры.

15-16 декабря. Кубок Кыргызстана по плаванию. Бишкек, бассейн «Дельфин», 10.00

Звание сильнейшего оспаривают лучшие пловцы из столицы и регионов. Победитель определяется по сумме очков на трех дистанциях. Как проходил прошлогодний розыгрыш кубка, можно узнать здесь.

15-17 декабря. Чемпионат Кыргызстана по скалолазанию. Бишкек, комплекс Smile

Медали разыгрываются в дисциплине «боулдеринг» в двух возрастных группах — 2002-2003 годы рождения, 2001 год рождения и старше.

16-17 декабря. Кубок Кыргызстана по вольной борьбе. Бишкек

На турнир собрались сильнейшие борцы республики. Одна из целей — подготовка к чемпионату Азии-2018, который состоится в КР.

16-17 декабря. Открытый чемпионат Кыргызстана по снукеру. SunClub, 10.00

Этот сезон для наших снукеристов удался: они побеждали на международных состязаниях, провели в Бишкеке континентальное первенство. Чемпионат КР — финальный аккорд года.

16-17 декабря. Соревнования на кубок омбудсмена Кыргызстана по бильярду. Бишкек, клуб «Ормон Хан», 11.00

Турнир проводится ежегодно. В этот раз борьба разворачивается в дисциплине «московская пирамида» среди игроков до 50 и старше 50 лет.

17 декабря. Международные соревнования по таэквондо ITF. Алматы (Казахстан)

Участвуют спортсмены из стран Центральной Азии. Кыргызстан представляют более десяти бойцов из федерации, которую возглавляет Олег Лим.