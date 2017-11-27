14:05
-2
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Спорт

Спортивный календарь с 27 ноября по 3 декабря

24-29 ноября. Чемпионат Азии по шахматам. Чиангмай (Таиланд) 

В мужской части турнира за победу борются более 90 шахматистов, в том числе три кыргызстанца. Им предстоит сыграть девять туров. 

27 ноября — 3 декабря. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Хуахин (Таиланд)

 Участвуют 60 спортсменов из 22 стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев. Ранее он несколько недель подряд показывал хорошие результаты на турнирах во Вьетнаме. 

27 ноября — 3 декабря. Международные соревнования среди женщин по теннису. Индаур (Индия)

За победу борются более 40 теннисисток из 11 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина. 

29 ноября — 7 декабря. Чемпионат мира среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по пауэрлифтингу. Мехико (Мексика) 

Кыргызстан представляют пять спортсменов, в том числе участники Параолимпийских игр Эсен Калиев и Жыргалбек Оросбаев. 

29 ноября — 8 декабря. Международные соревнования Tsunami Cup 2017 по футболу. Индонезия

Участвуют сборные Индонезии, Кыргызстана, Монголии и Брунея. Возрастная категория футболистов — до 23 лет. Цель состязаний — подготовка к летним Азиатским играм-2018. 

30 ноября — 3 декабря. Кубок мира по карате (по версии WKC). Минск (Беларусь)

Звание сильнейшего в нескольких возрастных группах оспаривают более тысячи бойцов. От Кыргызстана выступает именитый Александр Сурков. 

1-2 декабря. Соревнования на кубок мэра Бишкека по плаванию. Бишкек, бассейн «Дельфин», 10.30

 Медали разыгрывают в четырех возрастных группах. Победителей определяют по сумме очков, набранных на трех дистанциях. 

1-3 декабря. Кубок Кыргызстана по пенчак силату. Бишкек, спорткомплекс «Беш-Сары» 

Недавно состязания по этому экзотическому единоборству проходили в Кара-Балте. Теперь черед познавать его столичным любителям спорта. 

2 декабря. Легкоатлетический пробег. Бишкек, Ботанический сад имени Э.Гареева, 10.00 

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Девиз — «Мое здоровье — мое право». 

3 декабря. Открытое первенство Бишкека по таэквондо WT. Бишкек, школа-гимназия № 62, 9.00  

Турнир проводится среди детей (2008-2010 годов рождения), юношей (2006-2007) и кадетов (2003-2005). Одна из целей — популяризация данного вида спорта в Кыргызстане. 

3 декабря. Открытое первенство Кыргызстана по шинкиокушинкай карате. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 10.00 

Представители этого вида спорта регулярно блистают на зарубежных турнирах. Теперь хотят преуспеть в родных стенах. За медали борются не только местные спортсмены, но и казахстанцы.
Ссылка:
просмотров: 1066
Версия для печати
Материалы по теме
Акжол Махмудов. Секреты чемпиона мира
Самбист в чепчике. Как стоматолог из Оша стал лучшим спортсменом мира
Восток — дело тонкое. В Бишкеке прошел турнир по танцу живота
На зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по карате
Спортивный календарь с 4 по 10 декабря
Наш Овечкин: как юный хоккеист из Кыргызстана прорывается в НХЛ
Медаль за отвагу: чем удивили спортсмены Кыргызстана в ноябре
В Бишкеке провели юбилейный турнир на призы Каныбека Осмоналиева
У кыргызстанцев два «золота» на чемпионате мира по гиревому спорту
Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на турнире по карате в Алматы
Популярные новости
Вице-президент НОК Кыргызстана прокомментировал недопуск сборной&nbsp;РФ к&nbsp;Олимпиаде Вице-президент НОК Кыргызстана прокомментировал недопуск сборной РФ к Олимпиаде
Самбист в&nbsp;чепчике. Как стоматолог из&nbsp;Оша стал лучшим спортсменом мира Самбист в чепчике. Как стоматолог из Оша стал лучшим спортсменом мира
Восток&nbsp;&mdash; дело тонкое. В&nbsp;Бишкеке прошел турнир по&nbsp;танцу живота Восток — дело тонкое. В Бишкеке прошел турнир по танцу живота
На&nbsp;зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по&nbsp;карате На зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по карате
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг