Спортивный календарь с 27 ноября по 3 декабря

24-29 ноября. Чемпионат Азии по шахматам. Чиангмай (Таиланд)

В мужской части турнира за победу борются более 90 шахматистов, в том числе три кыргызстанца. Им предстоит сыграть девять туров.

27 ноября — 3 декабря. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Хуахин (Таиланд)

Участвуют 60 спортсменов из 22 стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев. Ранее он несколько недель подряд показывал хорошие результаты на турнирах во Вьетнаме.

27 ноября — 3 декабря. Международные соревнования среди женщин по теннису. Индаур (Индия)

За победу борются более 40 теннисисток из 11 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

29 ноября — 7 декабря. Чемпионат мира среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по пауэрлифтингу. Мехико (Мексика)

Кыргызстан представляют пять спортсменов, в том числе участники Параолимпийских игр Эсен Калиев и Жыргалбек Оросбаев.

29 ноября — 8 декабря. Международные соревнования Tsunami Cup 2017 по футболу. Индонезия

Участвуют сборные Индонезии, Кыргызстана, Монголии и Брунея. Возрастная категория футболистов — до 23 лет. Цель состязаний — подготовка к летним Азиатским играм-2018.

30 ноября — 3 декабря. Кубок мира по карате (по версии WKC). Минск (Беларусь)

Звание сильнейшего в нескольких возрастных группах оспаривают более тысячи бойцов. От Кыргызстана выступает именитый Александр Сурков.

1-2 декабря. Соревнования на кубок мэра Бишкека по плаванию. Бишкек, бассейн «Дельфин», 10.30

Медали разыгрывают в четырех возрастных группах. Победителей определяют по сумме очков, набранных на трех дистанциях.

1-3 декабря. Кубок Кыргызстана по пенчак силату. Бишкек, спорткомплекс «Беш-Сары»

Недавно состязания по этому экзотическому единоборству проходили в Кара-Балте. Теперь черед познавать его столичным любителям спорта.

2 декабря. Легкоатлетический пробег. Бишкек, Ботанический сад имени Э.Гареева, 10.00

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Девиз — «Мое здоровье — мое право».

3 декабря. Открытое первенство Бишкека по таэквондо WT. Бишкек, школа-гимназия № 62, 9.00

Турнир проводится среди детей (2008-2010 годов рождения), юношей (2006-2007) и кадетов (2003-2005). Одна из целей — популяризация данного вида спорта в Кыргызстане.

3 декабря. Открытое первенство Кыргызстана по шинкиокушинкай карате. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 10.00

Представители этого вида спорта регулярно блистают на зарубежных турнирах. Теперь хотят преуспеть в родных стенах. За медали борются не только местные спортсмены, но и казахстанцы.