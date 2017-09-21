20:24
+16
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Спорт

Антонина Шевченко рассказала о подготовке к первому за 12 лет бою по ММА

Многократная чемпионка мира Антонина Шевченко рассказала ИА «24.kg» о подготовке к первому за 12 лет бою по смешанным единоборствам (ММА).

В Лондоне 22 сентября пройдут международные соревнования Phoenix 3. Запланированы профессиональные бои по тайскому боксу и ММА. Поединок по правилам муай тай в весе 69,85 килограмма проведет Рафаэль Физиев. А в схватке по правилам ММА в весе 61,2 кг будет биться Антонина Шевченко.

«Начала подготовку в Таиланде в клубе Tiger Muay Thai, за который мы выступаем с сестрой Валентиной. Затем занималась в штате Колорадо, где наш тренер Павел Федотов готовил нас обеих к боям по ММА. Валентину – к титульному бою в UFC 215, а меня – к Phoenix 3.

Соперница у меня не из легких – неоднократная чемпионка мира по К-1 голландка Анисса Хадау. Но я готова к бою. Чувствую себя хорошо и уверенно, - сказала Антонина Шевченко. – Наш бой будет рейтинговым. А вообще я уже выступала на турнире организации Phoenix – в апреле в Бейруте выиграла ее чемпионский пояс. Только не по ММА, а по муай тай».

«В ММА наш тренер Павел Федотов стал выставлять нас в 2002 году. У меня в этом виде пять боев. Самые значимые победы одержала в 2003-м и 2005-м в Сеуле. В то время было не много девушек, выступающих в ММА, и бои были редки. Поэтому мы с сестрой больше сосредоточились на выступлениях в муай тай и К-1. Так что предстоящий бой для меня первый в ММА после 12-летнего перерыва», - отметила Антонина Шевченко.

«У меня контракт с организацией Lion Fight в США. Имею и ее чемпионский пояс. До конца 2017-го, скорее всего, проведу его защиту. Дальше планирую выступать как в ММА, так и в муай тай», - заключила она.
Ссылка:
просмотров: 1225
Версия для печати
Материалы по теме
Бусурманкул Абдибаит уулу завершил вничью бой на турнире M-1 Challenge по ММА
Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Азиатские игры: Бекжан Матысаев выиграл «бронзу» на турнире по тайскому боксу
В Бишкеке подвели итоги международного турнира по кулатуу эртаймаш
Азамат Эсеналиев: Не променяю родной Кыргызстан на другую страну
Валентина Шевченко уступила бой за титул чемпионки UFC
Боец Дастан Шаршеев завершает карьеру и снимает о себе фильм
На Иссык-Куле прошли соревнования WEF 36 Proffight 14 по кулатуу эртаймаш
Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на турнире UFC
Бой Валентины Шевченко на турнире UFC отменили
Популярные новости
Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира&nbsp;&mdash; и&nbsp;можно в&nbsp;Жогорку Кенеш идти! Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира — и можно в Жогорку Кенеш идти!
Антонина Шевченко триумфально вернулась в&nbsp;смешанные единоборства Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Сборная Кыргызстана обновила рекорд по&nbsp;числу медалей, завоеванных на&nbsp;Азиаде Сборная Кыргызстана обновила рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиаде
Сборная Кыргызстана вошла в&nbsp;десятку лучших в&nbsp;медальном зачете Азиатских игр Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя