Антонина Шевченко рассказала о подготовке к первому за 12 лет бою по ММА

Многократная чемпионка мира Антонина Шевченко рассказала ИА «24.kg» о подготовке к первому за 12 лет бою по смешанным единоборствам (ММА).

В Лондоне 22 сентября пройдут международные соревнования Phoenix 3. Запланированы профессиональные бои по тайскому боксу и ММА. Поединок по правилам муай тай в весе 69,85 килограмма проведет Рафаэль Физиев. А в схватке по правилам ММА в весе 61,2 кг будет биться Антонина Шевченко.

«Начала подготовку в Таиланде в клубе Tiger Muay Thai, за который мы выступаем с сестрой Валентиной. Затем занималась в штате Колорадо, где наш тренер Павел Федотов готовил нас обеих к боям по ММА. Валентину – к титульному бою в UFC 215, а меня – к Phoenix 3.

Соперница у меня не из легких – неоднократная чемпионка мира по К-1 голландка Анисса Хадау. Но я готова к бою. Чувствую себя хорошо и уверенно, - сказала Антонина Шевченко. – Наш бой будет рейтинговым. А вообще я уже выступала на турнире организации Phoenix – в апреле в Бейруте выиграла ее чемпионский пояс. Только не по ММА, а по муай тай».

«В ММА наш тренер Павел Федотов стал выставлять нас в 2002 году. У меня в этом виде пять боев. Самые значимые победы одержала в 2003-м и 2005-м в Сеуле. В то время было не много девушек, выступающих в ММА, и бои были редки. Поэтому мы с сестрой больше сосредоточились на выступлениях в муай тай и К-1. Так что предстоящий бой для меня первый в ММА после 12-летнего перерыва», - отметила Антонина Шевченко.

«У меня контракт с организацией Lion Fight в США. Имею и ее чемпионский пояс. До конца 2017-го, скорее всего, проведу его защиту. Дальше планирую выступать как в ММА, так и в муай тай», - заключила она.