В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по грэпплингу

В Кыргызстане завершился чемпионат страны по грэпплингу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Федерации нетрадиционных видов борьбы и панкратиона КР.

По их словам, соревнования прошли в Бишкеке. Участвовали 450 борцов из 25 клубов. В командном зачете первым стал клуб Fighter KG, вторым – «АБК», третьим – «Альянс». В личном зачете медали разыгрывались среди детей, кадетов, юношей и взрослых.

Среди взрослых в весовой категории до 62 килограммов первое место занял Арген Аширов, до 66 кг – Нурмухамед Нарманов и Абдылдабек Кекенов, до 71 кг – Чынгызбек уулу Ильяс. В весе до 77 кг лучшим стал Эркул уулу Манас, до 84 кг – Достук Жолдошев, до 92 кг – Бексултан Омурзаков, свыше 100 кг – Нурбек Исмаилов.

«Радует, что грэпплинг в Кыргызстане становится все популярнее и массовость состязаний растет, — отметили в федерации. – Для наших спортсменов турнир стал этапом подготовки к чемпионатам Азии и мира. Первый пройдет в сентябре в Астане, второй – в октябре в Баку».