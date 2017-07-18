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Спорт

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по панкратиону

В Бишкеке подвели итоги чемпионата Кыргызстана по панкратиону. Об этом ИА «24.kg» сообщила Федерация нетрадиционных видов борьбы и панкратиона КР.

Как отмечается, в состязаниях участвовали представители 25 спортклубов из столицы и регионов республики. В личном зачете борьба за победу шла среди детей, юношей, кадетов и взрослых. В старшей возрастной группе в весовой категории до 62 килограммов первенствовал Максат уулу Айдар, до 66 кг – Жаныбек уулу Каныбек, до 71 кг – Карим уулу Ариет, до 77 кг – Аким Токонов. В весе до 84 кг победил Толкун Эшимбетов, до 92 кг – Бексултан Омурзаков, свыше 100 кг – Улукбек Мамытов. Среди девушек в категории 58-60 кг лучшей стала Барчынай Узгенбаева.

В командном зачете первую тройку составили коллективы «Алгыр», «Универсал» и «Ихлас».

«Впереди ответственные международные старты – чемпионаты Азии и мира. ЧА планируется провести в Кыргызстане, но сроки еще не утвердили», — добавили в федерации.
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