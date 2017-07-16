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Спорт

У кыргызстанцев две медали на чемпионате Азии среди молодежи по дзюдо

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии среди молодежи по дзюдо, завершившемся в Бишкеке. Об этом сообщает сайт ippon.org.

По его данным, сегодня, в заключительный день состязаний разыграно восемь комплектов наград. На татами вышли девять кыргызстанцев, и семеро из них остались за пределами пьедестала почета.

В весовой категории 81 килограмм Эрлан Шеров провел три схватки и взял «бронзу». Он одолел представителя Кореи, уступил иранцу и победил монгола. В весе свыше 78 кг Кристина Нежникова также завоевала бронзовую награду. Она победила монголку и уступила дзюдоистке с Китайского Тайбэя.

Напомним, в первый день молодежного ЧА наши остались без медалей. Таким образом, на этом турнире из 20 кыргызстанцев на пьедестал поднялись двое. В командном зачете сборная КР заняла десятое место.

Перед молодежным турниром в Бишкеке прошел ЧА среди кадетов. Наша сборная выиграла шесть наград и в командном зачете стала седьмой.
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