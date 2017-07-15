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Спорт

Кыргызстанцы остались без медалей в третий день чемпионата Азии по дзюдо

Кыргызстанцы остались без медалей в третий день чемпионата Азии по дзюдо, проходящего в Бишкеке. Об этом сообщает сайт ippon.org.

По его данным, вслед за кадетами в борьбу вступила молодежь. Участвуют 177 спортсменов из 17 стран. Сегодня медали разыгрывались в восьми весовых категориях. На татами вышли 11 кыргызстанцев. Наилучших результатов добились Баяман Сагынбай уулу (весовая категория 60 килограммов), Ишен Аманов (73 кг) и Зирегул Кадырова (57 кг). Все они заняли пятое место, проиграв схватку за «бронзу».

Континентальное первенство продолжится 16 июля. Дзюдоисты разыграют последние восемь комплектов наград. На татами выйдут еще девять представителей КР.
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