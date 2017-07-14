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Спорт

Дзюдоисты из Кыргызстана завоевали еще три медали на чемпионате Азии

Дзюдоисты из Кыргызстана завоевали еще три медали на чемпионате Азии среди кадетов (2000-2002 годов рождения) в Бишкеке. Об этом сообщает сайт ippon.org. 

Сегодня в рамках ЧА разыграно еще восемь комплектов наград (по четыре среди юношей и девушек). На татами вышли 10 кыргызстанцев. Среди юношей в весовой категории 73 килограмма Адил Мырзаев выиграл все четыре схватки и завоевал «золото». Повержены дзюдоисты из Саудовской Аравии, Гонконга, Узбекистана и Казахстана.

В весе 90 кг Умарбек Амиражанов стал бронзовым призером. По ходу турнира он одолел представителя Южной Кореи, проиграл казахстанцу и победил узбекистанца. Среди девушек в весе 57 кг Айгерим Избасканова одолела представительницу Гонконга, уступила монголке и победила иранку. У нее тоже «бронза».

В первый день турнира кыргызстанцы также завоевали три награды. Таким образом, выступая в родных стенах, из 20 представителей КР на пьедестал почета поднялись шестеро. В активе нашей сборной по одной золотой и серебряной и четыре бронзовые медали. В командном зачете она за пределами шестерки лучших. На этом ЧА среди кадетов завершен. Участвовали 155 спортсменов из 14 стран.

Завтра в борьбу за медали вступит молодежь (1997-1999 годов рождения).
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