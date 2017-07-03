Картинг для взрослых и детей

Любители автоспорта ликуют: в Кыргызстане вторые выходные подряд гонки. Неделей ранее состязались дрифтеры, а накануне — картингисты, проведшие третий этап открытого чемпионата республики.
Соревнования, как обычно, прошли на взлетной полосе военного аэродрома Токмака. Палящее солнце не отпугнуло любителей быстрой езды — за победу боролись 23 спортсмена. Много раз приезжавшие пилоты из Караганды на сей раз отсутствовали. Зато были картингисты из Узбекистана, участвующие в местных гонках весьма редко. Из Алматы прибыла бригада рефери.
«Пытаемся поднять уровень своего чемпионата до международного, поэтому пригласили судей из Казахстана, — сказал ИА «24.kg» один из организаторов гонок Виталий Селезнев. — Они опытные, грамотные, знают свое дело. Чутко смотрят за трассой, видят нарушения и по необходимости делают предупреждения».
«Как арбитр приехал к вам впервые, — сообщил главный судья состязаний Александр Молчанов. — Природа впечатляет — тут очень красиво. Отмечу состояние трассы. На такой надо уметь ездить! Закрученная и опасная, составлена из баллонов. Лавировать между ними сложно. Баллон — опасная штука. Если на него наехать, картинг может подкинуть со страшной силой. Надо отдать должное гонщикам — молодцы! Шикарный уровень у них. Организация соревнований тоже хорошая».
Он поведал, что картинг — дорогой и трудный вид спорта. Занимаясь им, нужно быть терпеливым, выдержанным и сильным. «Могу пожелать вашим гонщикам, чтобы количество их стартов совпадало с количеством финишей. Не бросайте этот вид спорта! Знаю людей, которые выплескивают адреналин здесь, а на обычной дороге они спокойные: понимают обстановку, ездят медленно и подают пример другим», — добавил Александр Молчанов.
Прелесть картинга в том, что им можно заниматься с раннего детства. У малышей своя гоночная категория с не самыми быстрыми машинами. Набравшись опыта, повзрослев и ощутив вкус победы, переходят в более скоростной класс. Дальше — путь в профессионалы. С картинга начинали многие звезды мирового автоспорта. Так что нашим есть к чему стремиться.
Конфигурация трассы в 2017-м отличается от прошлогодней. Организаторы удлинили ее, добавив по два скоростных участка и медленных поворота. Общая протяженность — 1211 метров. Дети преодолевают четыре-шесть кругов, юноши и взрослые — восемь, представители самого мощного класса (KZ2) — 10. Это, конечно, не «Формула-1», где участники проезжают 50–70 кругов. Но успеть насладиться гонкой все равно можно. Порой на повороте картингисты могут вместо торможения вдавить педаль газа в пол. И тогда — обгон, приток адреналина и овации зрителей. Пилоты мастеровитые, амбициозные, неуступчивые. Юные водят не хуже старших товарищей.
Машины для картинга небольшие и шустрые. На прямых участках их скорость достигает примерно 200 км/ч.
По итогам состязаний в классе «микро» тройку лидеров составили Андрей Кобзарь, Богдан Касяненко и Денис Унгер, в классе «мини» — Арсений Андреев, Алексей Клевцов и Мила Олейникова (все из Бишкека). В классе «125/юноши» пьедестал почета заняли Улукбек Байзаков (Бишкек), Данил Беляков (Ташкент) и Татьяна Гаврилова (Бишкек), «125/взрослые» — Евгений Зарецкий (Бишкек), Сусанна Мукурдинова (Ташкент) и Антон Алабужев (Бишкек). В классе KZ2 первенствовал Олег Калугин, вторым стал Илья Зыков, третьим — Герман Клевцов (все из Бишкека).
Эти гонки стали четвертыми по счету в текущем году в Кыргызстане. Ранее прошли соревнования на кубок страны и два этапа национального первенства. Впереди еще два этапа и традиционная гонка «Золотая осень». Участвуют кыргызстанцы и в зарубежных чемпионатах: ранее успешно выступили на гонках в Казахстане и совсем скоро, 8 июля, стартуют там снова. Если будут гонять так же самоотверженно, как дома, наверняка вновь взойдут на пьедестал почета!