Картинг для взрослых и детей

Любители автоспорта ликуют: в Кыргызстане вторые выходные подряд гонки. Неделей ранее состязались дрифтеры, а накануне — картингисты, проведшие третий этап открытого чемпионата республики.

Соревнования, как обычно, прошли на взлетной полосе военного аэродрома Токмака. Палящее солнце не отпугнуло любителей быстрой езды — за победу боролись 23 спортсмена. Много раз приезжавшие пилоты из Караганды на сей раз отсутствовали. Зато были картингисты из Узбекистана, участвующие в местных гонках весьма редко. Из Алматы прибыла бригада рефери.

Фото ИА «24.kg». Эпизод третьего этапа чемпионата Кыргызстана по картингу

«Пытаемся поднять уровень своего чемпионата до международного, поэтому пригласили судей из Казахстана, — сказал ИА «24.kg» один из организаторов гонок Виталий Селезнев. — Они опытные, грамотные, знают свое дело. Чутко смотрят за трассой, видят нарушения и по необходимости делают предупреждения».

«Как арбитр приехал к вам впервые, — сообщил главный судья состязаний Александр Молчанов. — Природа впечатляет — тут очень красиво. Отмечу состояние трассы. На такой надо уметь ездить! Закрученная и опасная, составлена из баллонов. Лавировать между ними сложно. Баллон — опасная штука. Если на него наехать, картинг может подкинуть со страшной силой. Надо отдать должное гонщикам — молодцы! Шикарный уровень у них. Организация соревнований тоже хорошая».

Фото ИА «24.kg». Участвовали более 20 спортсменов из КР и Узбекистана

Он поведал, что картинг — дорогой и трудный вид спорта. Занимаясь им, нужно быть терпеливым, выдержанным и сильным. «Могу пожелать вашим гонщикам, чтобы количество их стартов совпадало с количеством финишей. Не бросайте этот вид спорта! Знаю людей, которые выплескивают адреналин здесь, а на обычной дороге они спокойные: понимают обстановку, ездят медленно и подают пример другим», — добавил Александр Молчанов.

Прелесть картинга в том, что им можно заниматься с раннего детства. У малышей своя гоночная категория с не самыми быстрыми машинами. Набравшись опыта, повзрослев и ощутив вкус победы, переходят в более скоростной класс. Дальше — путь в профессионалы. С картинга начинали многие звезды мирового автоспорта. Так что нашим есть к чему стремиться.

Конфигурация трассы в 2017-м отличается от прошлогодней. Организаторы удлинили ее, добавив по два скоростных участка и медленных поворота. Общая протяженность — 1211 метров. Дети преодолевают четыре-шесть кругов, юноши и взрослые — восемь, представители самого мощного класса (KZ2) — 10. Это, конечно, не «Формула-1», где участники проезжают 50–70 кругов. Но успеть насладиться гонкой все равно можно. Порой на повороте картингисты могут вместо торможения вдавить педаль газа в пол. И тогда — обгон, приток адреналина и овации зрителей. Пилоты мастеровитые, амбициозные, неуступчивые. Юные водят не хуже старших товарищей.

Машины для картинга небольшие и шустрые. На прямых участках их скорость достигает примерно 200 км/ч.

По итогам состязаний в классе «микро» тройку лидеров составили Андрей Кобзарь, Богдан Касяненко и Денис Унгер, в классе «мини» — Арсений Андреев, Алексей Клевцов и Мила Олейникова (все из Бишкека). В классе «125/юноши» пьедестал почета заняли Улукбек Байзаков (Бишкек), Данил Беляков (Ташкент) и Татьяна Гаврилова (Бишкек), «125/взрослые» — Евгений Зарецкий (Бишкек), Сусанна Мукурдинова (Ташкент) и Антон Алабужев (Бишкек). В классе KZ2 первенствовал Олег Калугин, вторым стал Илья Зыков, третьим — Герман Клевцов (все из Бишкека).

Эти гонки стали четвертыми по счету в текущем году в Кыргызстане. Ранее прошли соревнования на кубок страны и два этапа национального первенства. Впереди еще два этапа и традиционная гонка «Золотая осень». Участвуют кыргызстанцы и в зарубежных чемпионатах: ранее успешно выступили на гонках в Казахстане и совсем скоро, 8 июля, стартуют там снова. Если будут гонять так же самоотверженно, как дома, наверняка вновь взойдут на пьедестал почета!