Кыргызстанец Каныбек Жолчубеков стал чемпионом турнира по греко-римской борьбе на Исламских играх солидарности, проходящих в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Как отмечается, в рамках состязаний в весовой категории 59 килограммов Жолчубеков провел три схватки, поочередно одолев представителей Иордании, Азербайджана и Узбекистана.

В весе 71 кг серебряным призером стал кыргызстанец Руслан Царев. Он победил борцов из Туркменистана и Ирака, а в финале не справился с иранским спортсменом.

Кроме того, на турнире по плаванию на дистанции 200 метров брассом бронзовую награду завоевала кыргызстанка Дарья Таланова.

«Золото» Жолчубекова стало для КР вторым на данных играх. Ранее первое место в своей весовой категории занял дзюдоист Юрий Краковецкий. А всего у КР теперь семь медалей: два «золота», «серебро» и четыре «бронзы». В медальном зачете наша страна занимает 13-е место.