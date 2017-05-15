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Спорт

Исламские игры: Юрий Краковецкий — чемпион турнира по дзюдо

Кыргызстанец Юрий Краковецкий стал чемпионом турнира по дзюдо в рамках Исламских игр солидарности, продолжающихся в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщает сайт ippon.org.

По его данным, в состязаниях участвовали 135 спортсменов из 34 стран. Из семи кыргызстанцев медали удалось завоевать четырем. В весовой категории свыше 100 килограммов Юрий Краковецкий поочередно одолел Мустафу Абдаллауи (Марокко), Еламана Ергалиева (Казахстан) и Наджиба Теммара (Алжир) и стал обладателем «золота».

В весе до 60 кг Отар Бестаев выиграл три схватки из четырех и взял «бронзу». Бронзовыми призерами стали также Бектур Рысмамбетов (до 73 кг) и Владимир Золоев (до 81 кг). Седьмое место занял Азат Шакиров (до 90 кг).

Среди женщин Ксения Бельдягина (до 57 кг) и Мээрим Момунова (до 63 кг) заняли пятое место.
Ссылка: https://24.kg/sport/51667/
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