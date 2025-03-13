Смерть игрока на поле. Турнир по кок бору возобновится 15 марта

Федерация кок бору Кыргызстана возобновит турнир 15 марта. Решение принято в связи с произошедшей накануне трагедией, когда погиб капитан команды «Борулу» Мирлан Сраждинов, сообщили в организации.

Напомним, в селе Военно-Антоновка во время поединка скончался 44-летний игрок Мирлан Сраждинов. Он наклонился, пытаясь поднять тушу с земли, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока. В Центре экстренной медицины Бишкека сообщили, что мужчина скончался до приезда медиков от открытой черепно-мозговой травмы.

Федерация провела экстренное заседание, где главный судья турнира Эржигит Усаров рассказал подробности ЧП.

По его словам, во время игры было зафиксировано нарушение правил против капитана команды «Борулу». Судья остановил игру, признал нарушение грубым, показал нарушителю красную карточку и удалил его с поля, а также сразу вызвал медицинских работников.

«Из-за длительной паузы и приближения времени следующего матча было принято решение перенести игру между «Борулу» и «Буркут» на другое время, а на поле были вызваны команды следующей пары», — говорится в сообщении.

Федерация кок бору объявила 13–14 марта днями траура, турнир планируется возобновить 15 марта.

Дисциплинарная комиссия проведет детальный анализ инцидента и вынесет свое решение. По факту смерти Мирлана Сраждинова милиция задержала игрока — 29-летнего А.Ч. и судью матча — 42-летнего Ш.У., сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.