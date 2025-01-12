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Спорт

Определились чемпионы Кыргызстана по вольной борьбе

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе. Об этом сообщает федерация борьбы КР в соцсетях.

Лучшими в своих весовых категориях стали:

  • Абдымалик Карачев — 57 кг;
  • Бекболат Мырзаназар уулу — 61 кг;
  • Тайырбек Жумашбек уулу — 65 кг;
  • Эрназар Акматалиев — 70 кг;
  • Орозбек Токтомамбетов — 74 кг;
  • Арсалан Будажапов — 79 кг;
  • Мухаммед Абдуллаев — 86 кг;
  • Бекзад Рахимов — 92 кг;
  • Каныбек Абдулхаиров — 97 кг;
  • Аскер Эфендиев — 125 кг.

Напомним, ранее определились чемпионы страны в греко-римском стиле.
Ссылка: https://24.kg/sport/316533/
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