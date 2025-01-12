Определились чемпионы Кыргызстана по вольной борьбе

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе. Об этом сообщает федерация борьбы КР в соцсетях.
Лучшими в своих весовых категориях стали:
- Абдымалик Карачев — 57 кг;
- Бекболат Мырзаназар уулу — 61 кг;
- Тайырбек Жумашбек уулу — 65 кг;
- Эрназар Акматалиев — 70 кг;
- Орозбек Токтомамбетов — 74 кг;
- Арсалан Будажапов — 79 кг;
- Мухаммед Абдуллаев — 86 кг;
- Бекзад Рахимов — 92 кг;
- Каныбек Абдулхаиров — 97 кг;
- Аскер Эфендиев — 125 кг.
Напомним, ранее определились чемпионы страны в греко-римском стиле.