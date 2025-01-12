Определились чемпионы Кыргызстана по вольной борьбе

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе. Об этом сообщает федерация борьбы КР в соцсетях.

Лучшими в своих весовых категориях стали:

Абдымалик Карачев — 57 кг;

Бекболат Мырзаназар уулу — 61 кг;

Тайырбек Жумашбек уулу — 65 кг;

Эрназар Акматалиев — 70 кг;

Орозбек Токтомамбетов — 74 кг;

Арсалан Будажапов — 79 кг;

Мухаммед Абдуллаев — 86 кг;

Бекзад Рахимов — 92 кг;

Каныбек Абдулхаиров — 97 кг;

Аскер Эфендиев — 125 кг.

Напомним, ранее определились чемпионы страны в греко-римском стиле.