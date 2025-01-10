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Спорт

Определились чемпионы Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом сообщает федерация борьбы КР в соцсетях.

Лучшими в своих весовых категориях стали:

  • Улан Муратбек уулу — 55 кг;
  • Акыл Сулайманов — 60 кг;
  • Доолотбек Чойбеков — 63 кг;
  • Раззак Бейшекеев — 67 кг;
  • Ырыскелди Хамзаев — 72 кг;
  • Ырыскелди Максатбек уулу — 77 кг;
  • Бекзат Орункул уулу — 82 кг;
  • Асан Жанышов — 87 кг;
  • Мелис Айтбеков — 97 кг;
  • Мурат Рамонов — 130 кг.

Сегодня в Бишкеке проходит чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе.

Как сообщили в дирекции олимпийского спорта, по результатам соревнований будет определен состав национальной сборной Кыргызстана для участия в международных турнирах.
Ссылка: https://24.kg/sport/316446/
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