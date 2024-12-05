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Спорт

Алишер Усманов покинул пост президента FIE через день после избрания

Фото Yuri Kochetkov / EPA-EFE. Алишер Усманов

Бизнесмен Алишер Усманов приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В Международной федерации фехтования (FIE) рассказали, что решение о приостановке деятельности Усманова на посту президента организации было озвучено 1 декабря, он покинул должность добровольно «в целях обеспечения эффективной работы федерации». Другие подробности не приводятся.

Усманов был избран президентом FIE 30 ноября на голосовании в Ташкенте, его кандидатуру поддержали 120 делегатов. Его главный конкурент, президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, получил лишь 26 голосов.

Назначение Усманова президентом FIE раскритиковали в Федерации фехтования Украины (ФФУ). В организации заявили, что более чем 100 национальным федерациям заранее написали письма о поддержке предпринимателя, а местом проведения голосования выбрали родину Усманова — Узбекистан. В ФФУ считают, что решение о его назначении было принято исходя из «заранее написанного сценария».

Алишер Усманов был президентом и спонсором Международной федерации фехтования с 2008 года по март 2022 года и вынужденно покинул пост, когда попал под международные санкции. 
Ссылка: https://24.kg/sport/313151/
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