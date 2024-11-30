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Спорт

Алишер Усманов снова избран президентом Международной федерации фехтования

Фото из интернета

Российский миллиардер Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования (FIE), вернувшись к руководству организацией после приостановки полномочий в марте 2022 года из-за введенных против него санкций. Об этом пишут ряд зарубежных СМИ.

Голосование состоялось 30 ноября в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его соперник — президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг — получил 26 голосов.

Как отмечают СМИ, пока санкции остаются в силе, Усманов не сможет работать в швейцарской штаб-квартире FIE и посещать многие международные турниры, в том числе летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

После начала российского вторжения в Украину Алишер Усманов подпал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран.

Миллиардер руководил Международной федерацией фехтования с 2008 по 2022 год
Ссылка: https://24.kg/sport/312724/
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