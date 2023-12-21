Спортивные итоги года Кыргызстана. Главные победы 2023-го

В 2023-м спортсмены из Кыргызстана участвовали во многих международных соревнованиях. Были и победы, и поражения.

24.kg подводит итоги года и напоминает о самых ярких и интересных моментах из мира отечественного спорта.

Чемпионы мира в борьбе, боксе и самбо

На чемпионате мира по борьбе в Белграде Жоламан Шаршенбеков (до 60 килограммов ), Акжол Махмудов (до 77 килограммов ) и Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов) завоевали золотые медали и путевки на Олимпийские игры в Париж.

Они и еще Айпери Медет кызы, у которой серебро ЧМ и путевка на Олимпиаду, по итогам года возглавляют рейтинги Объединенного мира борьбы в своих весовых категориях.

Третье место занял Тайырбек Жумашбек уулу, который выступает в неолимпийском весе.

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Отметим, что, помимо борцов, олимпийская лицензия есть и у пловца Дениса Петрашова, который успешно выступает на турнирах в США.

Если результаты борцов на ЧМ ожидаемые, то на медали боксеров мало кто рассчитывал.

Однако сначала в мае Мунарбек Сейитбек уулу впервые в истории страны завоевал награду на чемпионате мира. Кыргызстанец уступил в полуфинале и стал обладателем бронзовой медали.

В декабре Амантур Джумаев стал чемпионом мира по боксу среди юниоров в Ереване. В весовой категории до 52 килограммов в борьбе за звание чемпиона мира уверенно победил представителя Армении Арена Харатьяна.

Самбистам сложно конкурировать с россиянами, которые в этом виде спорта очень сильны. Однако на чемпионате мира кыргызстанцы завоевали пять медалей. Золото взял Жамалбек Асылбек уулу, Белек Бараканов занял второе место, бронза у Бекболота Токтогонова, Бектена Эркебай уулу и Саяка Бараканова.

Первые в истории республики

Впервые в истории отечественного дзюдо представитель Кыргызстана завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема. Кубанычбек Айбек уулу поднялся на первое место престижного турнира в Грузии.

Наша молодежная танцевальная пара Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова заняла первое место, завоевав титул чемпионов мира. Такого результата танцоры из КР добились впервые.

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Впервые в истории автомотоспорта страны кыргызстанец завоевал золото на чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона. Улукбек Байзаков занял первое место в категории «автослалом» в Куала-Лумпуре.

Нарынбек Насыров пробежал ультрамарафон вокруг Монблана. Трасса считается одной из самых сложных в Европе и одной из самых массовых (участвуют более 2 тысяч спортсменов).

Судья международной категории AIBA из Кыргызстана Акназар Кенжебаев стал чемпионом мира по шахбоксу. Отметим, о появлении федерации данного вида спорта КР стало известно лишь в апреле 2023-го.

Богатыми на «первые разы» оказались для кыргызстанцев Азиатские игры, которые прошли в Китае.

Впервые в истории Кыргызстана медали на Азиаде завоевали каратисты и ушуисты, а дзюдоист впервые вышел в финал и сразу завоевал золотую медаль.

Фото департамента физической культуры и спорта. Дзюдоист Эрлан Шеров

Удачным можно назвать и выступление сборной на Всемирных играх боевых искусств. Наши спортсмены завоевали рекордные 14 медалей: пять золотых, две серебряные и семь бронзовых.

Медали в легкой атлетике

В ноябре женская сборная КР — Сардана Трофимова, Гульшаной Сатарова, Мария Коробицкая и Айнуска Калил кызы — выиграла чемпионат Азии по полумарафону в ОАЭ.

Кроме того, уроженка Якутии, принявшая гражданство Кыргызстана, Сардана Трофимова завоевала бронзу в индивидуальном зачете.

Фото Сардана Трофимова/Instagram. Сборная Кыргызстана по легкой атлетике, Дубай

В октябре она выиграла еще одну бронзу на марафоне в рамках Азиатских игр. Ее результат — 2 часа 28 минут 41 секунда. Меньше двух минут спортсменке не хватило для путевки на Олимпиаду в Париж.

В этом году кыргызстанские бегуны занимали призовые, в том числе первые, места на престижных соревнованиях.

Есть достижения и в футболе

«Абдыш-Ата» стал первым в истории клубом Кыргызстана, вышедшим в стадию плей-офф Кубка АФК.

276250 Кантский клуб уверенно занял первое место в группе Е, в которой были «Мерв» и «Алтын асыр» из Туркменистана и «Равшан» из Таджикистана.

Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир Азиатской конфедерации футбола.

Фото ФК «Абдыш-Ата»

В августе бишкекчане стали очевидцами товарищеского матча между футболистами клуба «Барселона» и Азии. В КР прилетели такие легендарные спортсмены, как Ривалдо Феррейра, Хавьер Савиола и Карлес Пуйоль.

Стоит отметить смену главного тренера сборной Кыргызстана по футболу. Александр Крестинин, работавший с командой с 2014-го, в начале апреля покинул пост. Решением исполкома КФС главным тренером сборной по футболу утвержден 50-летний специалист из Словакии Штефан Таркович.

Удачный год для Хайитхон Хусан кызы

Фото Федерации дзюдо КР. Хайитхон Хусан кызы

Парадзюдоистка в весовой категории до 48 килограммов за год завоевала четыре золотые медали.

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Лучшей она была на Параазиатских играх в КНР, международных турнирах в Японии и Португалии, Спартакиаде КР.

Вообще, 2023-й стал успешным для параспортсменов. Впервые в истории республики незрячие девушки из Кыргызстана завоевали медали Кубка мира по паратриатлону в Абу-Даби (ОАЭ).

На Параазиаде, помимо Хайитхон Хусан кызы, легкоатлеты Жалалдин Абдувалиев завоевал две серебряные награды, а Гулназ Жузбаева — бронзовую. ​

Азат Бакиров выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по пара-джиу-джитсу в абсолютной категории.

Наши в UFC

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу подписал контракт с Ultimate Fighting Championship и через несколько дней выиграл дебютный бой. Он одержал победу удушающим приемом во втором раунде над соперником из Сербии.

В этом году мы стали свидетелями противостояния Валентины Шевченко и Алексы Грассо из Мексики.

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В марте на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе кыргызстанка не смогла защитить чемпионский титул. В четвертом раунде соперница применила удушающий прием.

Все ждали реванша 17 сентября. Но бой на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе закончился скандалом. Поединок завершился ничьей, и кыргызстанка осталась без пояса. Многие посчитали такой исход боя несправедливым — якобы судьи были под давлением из-за Дня независимости Мексики, поэтому отсудили бой в пользу мексиканского бойца.

Позже Атлетическая комиссия штата Невада признала ошибку судьи Майка Белла.

Валентина Шевченко предложила провести третий бой с Алексой Грассо в Кыргызстане.

Кыргызстан — место проведения чемпионатов мира

2023-й стал богатым на турниры мирового масштаба, прошедшие в Кыргызстане.

Летом провели чемпионат мира по таэквондо GTF, в котором участвовали более 1,5 тысячи спортсменов из 20 государств мира. Сборная КР завоевала 67 медалей (9 золотых, 27 серебряных и 31 бронзовую).

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В сентябре состоялся ЧМ по греко-римской и вольной борьбе среди глухих и слабослышащих, среди юниоров, кадетов и взрослых, а также по эр энишу. У сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе третье общекомандное место, у вольников — восьмое. В борьбе на лошадях КР заняла первое место (три золотые и две серебряные медали).

В октябре в Бишкеке состоялось молодежное первенство мира по самбо. У Кыргызстана три серебра и десять бронзовых наград.

Наша страна доказала, что способна проводить мировые первенства на высоком уровне.