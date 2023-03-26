Турнир Большого шлема по дзюдо: кыргызстанец впервые завоевал золотую медаль

Впервые в истории отечественного дзюдо представитель Кыргызстана завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема по этому виду спорта.

Фото International Judo Federation. Кубанычбек Айбек уулу поднялся на первое место престижного турнира

Кубанычбек Айбек уулу поднялся на первое место престижного турнира, который проходит в Грузии.

Он выступает в весовой категории до 66 килограммов. Сегодня ночью стал сильнее своих соперников из Кубы, Бразилии и Грузии. В финале взял золото, одолев спортсмена из Монголии.

В турнире Большого шлема по дзюдо принимают участие представители 61 страны.