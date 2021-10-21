Руслан Сахбетов едет на чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу. Средства собраны

Рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу Руслан Сахбетов примет участие в чемпионате Казахстана. Необходимые средства собраны. Об этом он рассказал 24.kg.

«Огромная благодарность тем, кто откликнулся и помог. Сумму удалось собрать небольшую, но нашлись спонсоры и люди, готовые помочь. Решился вопрос и с проживанием в Алматы на время чемпионата. С собой я беру флаг Кыргызстана и надежду на то, что вы увидите его на пьедестале», — сказал спортсмен.

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Напомним, ранее из-за нехватки средств пауэрлифтер вынужденно обратился за помощью к соотечественникам. Он единственный, кто представит Кыргызстан на открытом чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу, становой тяге и жиму лежа. Соревнования пройдут в Алматы 23-24 октября.

Со схожей проблемой тяжелоатлет столкнулся при подготовке к чемпионату Азии в мае. Тогда благодаря пожертвованиям кыргызстанцев ему удалось выступить на соревнованиях и стать серебряным призером.

Руслан Сахбетов — выпускник детского дома. Заниматься профессиональным спортом начал в 2010 году. В его копилке не один десяток наград и рекордов. В 2014-м стал бронзовым призером мира по мас-рестлингу. В 2018 году — чемпионом мира по пауэрлифтингу. Мастер спорта международного класса.