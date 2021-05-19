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Спорт

Тяжелоатлет из Кыргызстана не может выехать на чемпионат Азии. Нет денег

Рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу Руслан Сахбетов не может выехать на чемпионат Азии в Казахстан. Нет денег. Об этом он сообщил 24.kg.

Спортсмен признался, что впервые за всю свою карьеру вынужден просить о помощи.

«С 22 по 23 мая в Алматы состоится чемпионат Азии по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа WRPF 2021. В нем примут участие 300 спортсменов из Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана. От Кыргызстана еду я один. Но, к сожалению, жизненные обстоятельства сложились так, что у меня нет денег даже на дорогу. С такой ситуацией я, признаться, сталкиваюсь впервые. Сумма для многих может показаться незначительной — около 15 тысяч сомов, но даже их у меня сейчас нет», — сказал он.

из интернета
Фото из интернета. Руслан Сахбетов на фото в центре

По словам Руслана Сахбетова, государство не оказывает ему никакой поддержки.

Отметим, что Руслан Сахбетов — выпускник детского дома.

Заниматься профессиональным спортом начал с 2010 года. В его копилке не один десяток наград и рекордов. В 2014-м стал бронзовым призером мира по мас-рестлингу. В 2018 году — чемпионом мира по пауэрлифтингу. Мастер спорта международного класса.

Те, кто хочет поддержать чемпиона и дать ему возможность отстоять честь Кыргызстана, могут перевести средства на электронный кошелек «О!Деньги» на номер 0705902006.
Ссылка: https://24.kg/sport/194436/
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