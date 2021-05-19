16:38
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Спорт

Руслан Сахбетов отправится на чемпионат Азии по пауэрлифтингу. Помощь собрана

Рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу Руслан Сахбетов отправится на чемпионат Азии в Казахстан. Необходимые для этого средства — 15 тысяч сомов — собраны. Об этом 24.kg сообщил сам спортсмен.

«1,5 тысячи сомов мне перевели на мобильный кошелек неизвестные люди. Оставшуюся сумму лично в руки передали двое кыргызстанцев, попросившие не называть их имен. Я благодарен каждому, кто откликнулся на мой призыв. Осталось самое главное — победить», — сказал Сахбетов.

24.kg
Фото 24.kg. Средства, поступившие на мобильный кошелек Руслана

Напомним, сегодня утром рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу обратился за помощью в редакцию. Единственный представитель от Кыргызстана признался, что не может выехать на соревнования из-за финансовых трудностей.

Чемпионат Азии по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа WRPF 2021 пройдет в Алматы с 22 по 23 мая. В нем примут участие 300 спортсменов из Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана. Руслан — единственный, кто представит на соревнованиях Кыргызстан.

из интернета
Фото из интернета. Руслан Сахбетов на фото в центре

Руслан Сахбетов — выпускник детского дома. Заниматься профессиональным спортом начал с 2010 года. В его копилке не один десяток наград и рекордов. В 2014-м стал бронзовым призером мира по мас-рестлингу. В 2018 году — чемпионом мира по пауэрлифтингу. Мастер спорта международного класса.
Ссылка: https://24.kg/sport/194512/
просмотров: 370
Версия для печати
Материалы по теме
Тяжелоатлет из Кыргызстана не может выехать на чемпионат Азии. Нет денег
Эмиль Молдодосов стал первым в группе B на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
На чемпионате КР по пауэрлифтингу и жиму лежа установлено шесть рекордов
Сила и красота. Великолепная Татьяна Мельниченко о тяжелой атлетике и кроссфите
Чемпион мира по пауэрлифтингу: Самая сильная мышца у людей — мозг
Штангист Бекдоолот Расулбеков: Победы посвящаю дедушке и кыргызскому народу
В 15 лет — два мировых рекорда. История юной чемпионки по пауэрлифтингу
Кыргызстанец выиграл второй крупный турнир по тяжелой атлетике за 10 дней
Тяжелоатлет из Кыргызстана выиграл серебро в Узбекистане
Штангист из Кыргызстана победил на турнире в Иране
Популярные новости
Определен состав сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу для отбора на&nbsp;чемпионат мира Определен состав сборной Кыргызстана по футболу для отбора на чемпионат мира
В&nbsp;Сети появилось эмоциональное видео Валентины Шевченко, поддерживающей сестру В Сети появилось эмоциональное видео Валентины Шевченко, поддерживающей сестру
Антонина Шевченко проиграла бой американке Андреа&nbsp;Ли Антонина Шевченко проиграла бой американке Андреа Ли
Кыргызстанцы проиграли на&nbsp;турнире по&nbsp;смешанным единоборствам &laquo;Горилла ММА&raquo; Кыргызстанцы проиграли на турнире по смешанным единоборствам «Горилла ММА»
Бизнес
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом КНР в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; объявляет акцию на&nbsp;подключение к&nbsp;природному газу «Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
19 мая, среда
16:35
Международные эксперты о том, что нужно для защиты свободы слова в Кыргызстане Международные эксперты о том, что нужно для защиты своб...
16:15
Кыргызстан не может доставить вторую партию Sinopharm. Ищут чартерные рейсы
16:06
Руслан Сахбетов отправится на чемпионат Азии по пауэрлифтингу. Помощь собрана
15:57
Жители микрорайона «Восток-5» митингуют против строительства многоэтажки
15:52
Снижение штрафов. Депутат назвал представителя правительства грабителем