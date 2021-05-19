Руслан Сахбетов отправится на чемпионат Азии по пауэрлифтингу. Помощь собрана

Рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу Руслан Сахбетов отправится на чемпионат Азии в Казахстан. Необходимые для этого средства — 15 тысяч сомов — собраны. Об этом 24.kg сообщил сам спортсмен.

«1,5 тысячи сомов мне перевели на мобильный кошелек неизвестные люди. Оставшуюся сумму лично в руки передали двое кыргызстанцев, попросившие не называть их имен. Я благодарен каждому, кто откликнулся на мой призыв. Осталось самое главное — победить», — сказал Сахбетов.

Фото 24.kg. Средства, поступившие на мобильный кошелек Руслана

Напомним, сегодня утром рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу обратился за помощью в редакцию. Единственный представитель от Кыргызстана признался, что не может выехать на соревнования из-за финансовых трудностей.

Чемпионат Азии по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа WRPF 2021 пройдет в Алматы с 22 по 23 мая. В нем примут участие 300 спортсменов из Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана. Руслан — единственный, кто представит на соревнованиях Кыргызстан.

Фото из интернета. Руслан Сахбетов на фото в центре

Руслан Сахбетов — выпускник детского дома. Заниматься профессиональным спортом начал с 2010 года. В его копилке не один десяток наград и рекордов. В 2014-м стал бронзовым призером мира по мас-рестлингу. В 2018 году — чемпионом мира по пауэрлифтингу. Мастер спорта международного класса.