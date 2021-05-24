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Спорт

Руслан Сахбетов стал серебряным призером чемпионата Азии по пауэрлифтингу

Тяжелоатлет из Кыргызстана Руслан Сахбетов стал серебряным призером чемпионата Азии по пауэрлифтингу. Об этом 24.kg сообщил сам вернувшийся из Алматы спортсмен.

«Соперничество было серьезным. Только в моей категории выступали 16 человек. Как итог, у меня два серебра — в силовом троеборье и в жиме лежа. Несмотря на то что золото на этот раз забрать не удалось, результатами я все же остался доволен. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто меня поддержал», — сказал Руслан.

Напомним, чемпионат Азии по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа WRPF 2021 проходил с 22 по 23 мая в Алматы. В нем приняли участие 300 спортсменов из Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана.

Руслан — единственный, кто представил на соревнованиях Кыргызстан.

Рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу мог не попасть на чемпионат из-за финансовых трудностей. Он был вынужден обратиться за помощью к соотечественникам.

Сахбетов — выпускник детского дома. Заниматься профессиональным спортом начал с 2010 года. В его копилке не один десяток наград и рекордов. В 2014-м стал бронзовым призером мира по мас-рестлингу. В 2018 году — чемпионом мира по пауэрлифтингу. Мастер спорта международного класса.
Ссылка: https://24.kg/sport/194940/
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