Тяжелоатлет из Кыргызстана Руслан Сахбетов стал серебряным призером чемпионата Азии по пауэрлифтингу. Об этом 24.kg сообщил сам вернувшийся из Алматы спортсмен.

«Соперничество было серьезным. Только в моей категории выступали 16 человек. Как итог, у меня два серебра — в силовом троеборье и в жиме лежа. Несмотря на то что золото на этот раз забрать не удалось, результатами я все же остался доволен. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто меня поддержал», — сказал Руслан.

Руслан — единственный, кто представил на соревнованиях Кыргызстан.

Напомним, чемпионат Азии по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа WRPF 2021 проходил с 22 по 23 мая в Алматы. В нем приняли участие 300 спортсменов из Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана.

Рекордсмен и абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу мог не попасть на чемпионат из-за финансовых трудностей. Он был вынужден обратиться за помощью к соотечественникам.

Сахбетов — выпускник детского дома. Заниматься профессиональным спортом начал с 2010 года. В его копилке не один десяток наград и рекордов. В 2014-м стал бронзовым призером мира по мас-рестлингу. В 2018 году — чемпионом мира по пауэрлифтингу. Мастер спорта международного класса.