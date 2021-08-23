Молодец! Айсулуу Тыныбекова приняла решение участвовать в Олимпиаде-2024

Кыргызстанский борец вольного стиля, серебряный призер Игр в Токио Айсулуу Тыныбекова будет участвовать в следующей Олимпиаде. Об этом она заявила сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград в госрезиденции «Ала-Арча» с участием президента Садыра Жапарова.

Спортсменка поблагодарила главу государства за поддержку и поздравила кыргызстанцев с юбилейным Днем независимости Кыргызстана.

«Даст бог, если буду здорова, я буду участвовать в предстоящих Олимпийских играх. Приложу все усилия, чтобы выиграть золотую медаль», — сказала Айсулуу Тыныбекова.

Напомним, кыргызстанцы завоевали на Играх в Токио три медали: бронзовую — Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже (Франция).