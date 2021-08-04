Хабиб Нурмагомедов: У Кыргызстана может появиться новый боец в UFC

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победное выступление кыргызстанца Бусурманкула Абдибаит уулу против россиянина Руслана Яманбаева на турнире Eagle Fighting Сhampionship 38. Он отметил, что у Кыргызстана может появиться новый боец в UFC.

«Я думаю, что такого момента в твоей жизни больше не будет. Когда ты выигрываешь первый пояс, это особый момент. Президент UFC Дана Уайт смотрел этот бой. Я говорил ему о турнире. Еще одна-две защиты пояса, и у Кыргызстана появится новый боец в UFC. Еще я хочу напомнить, что после того, как ты надеваешь на себя чемпионский пояс, ты становишься мишенью в глазах многих бойцов. Надо еще больше трудиться. Понял? Пойдешь домой, завтра отдохнешь, послезавтра надо к тренировкам возвращаться», — обратился к кыргызстанцу Хабиб Нурмагомедов.

Бусурманкул Абдибаит уулу стал новым чемпионом организации EFC в полулегком весе. Поединок прошел в спортивном комплексе Чолпон-Аты. В рамках турнира прошли еще 16 рейтинговых боев, в которых в октагон вышли бойцы из России, Кыргызстана и Казахстана. Почетным гостем на мероприятии стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, сегодня Кыргызстан представлен в UFC тремя бойцами — сестрами Валентиной и Антониной Шевченко, а также Рафаэлем Физиевым.