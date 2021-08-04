Бусурманкул Абдибаит уулу стал новым чемпионом лиги Eagle FC в полулегком весе. Об этом сообщает Eagle Fighting Championship.

Отмечается, что во втором раунде он нокаутировал Руслана Яманбаева (Россия), расставив все точки в титульных вопросах лиги.

«Десять лет Бусурманкул шел к этому поясу. Постоянная работа над собой и вера в себя — залог успеха», — говорится в сообщении.

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