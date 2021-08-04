Бусурманкул Абдибаит уулу стал новым чемпионом лиги Eagle FC в полулегком весе. Об этом сообщает Eagle Fighting Championship.
Отмечается, что во втором раунде он нокаутировал Руслана Яманбаева (Россия), расставив все точки в титульных вопросах лиги.
«Десять лет Бусурманкул шел к этому поясу. Постоянная работа над собой и вера в себя — залог успеха», — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне в Чолпон-Ате состоялся турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38). Кард ивента включал в себя 19 поединков, главным из которых стало противостояние Руслана Яманбаева (Россия) и Бусурманкула Абдибаит уулу (Кыргызстан). Почетным гостем на мероприятии стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.