Голосуйте! Валентина Шевченко вновь номинирована на премию World MMA Awards

Кыргызстанка, чемпионка UFC Валентина Шевченко вновь номинирована на престижную международную премию World MMA Awards. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Согласно заявлению на официальном сайте премии, Валентина Шевченко включена в число номинантов в категории «Женщина — боец года». В этой категории также номинированы Маккензи Дерн, Кайла Харрисон, Роуз Намаюнас и Манон Фиоро.

Валентина Шевченко ранее также номинировалась на World MMA Awards. В 2020 года она попала в число номинантов сразу в двух категориях — «Женщина — боец года» и «Боец года международной арены».

Премия World MMA Awards была учреждена в 2008-м журналом Fighters Only. В ней 22 номинации, в которых выбирают не только лучших бойцов, но также нокауты и поединки года, сильнейшие спортивные залы, телепрограммы и информационные агентства.

Победители всех номинаций определяются голосованием болельщиков (желающие могут отдать свой голос, зарегистрировавшись на сайте премии). Голосовать можно здесь.