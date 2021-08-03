Олимпиада-2020. Айсулуу Тыныбекова вышла в финал турнира по борьбе

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова выиграла встречу 1/2 финала турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов на Олимпиаде в Токио.

Она одолела украинку Ирину Коляденко со счетом 10:0.

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Ранее кыргызстанка победила Анастасию Григорьеву из Латвии (8:0) и Кристу Инце из Румынии (6:0).

Отметим, Айсулуу Тыныбекова получила первый номер посева на летних Олимпийских играх в Токио.

Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов вышел в финал на Олимпиаде в Токио. Сегодня он поборется за золото.

Мээрим Жуманазарова в утешительном турнире оказалась сильнее Элис Маноловой из Азербайджана. Через два часа она поборется за бронзу Олимпиады.