Олимпиада-2020. Кто едет в Токио от Кыргызстана (состав делегации)

23 июля в Токио стартует Олимпиада-2020. Игры были перенесены в связи с пандемией коронавируса.

Организаторы Олимпийских игр в Японии решили провести церемонию открытия без традиционного парада спортсменов. Такое решение принято 15 июля на совещании шефов миссий с участием президента МОК Томаса Баха. Церемония открытия состоится на Национальном олимпийском стадионе.

Отмечается, что оргкомитет и МОК выступают, в первую очередь, за сохранение здоровья атлетов. Ограничение числа участников церемонии открытия Олимпиады связано также с профилактикой распространения коронавируса.

24.kg публикует состав спортивной делегации Кыргызстана, которая отправляется на главные спортивные состязания года.

Чиновники:

Саламат Эргешов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР, шеф миссии;

Чолпон Жумагазиева, сотрудник Национального олимпийского комитета КР;

Нурлан Исмаилов, глава дирекции олимпийских видов спорта;

Марат Аскарбеков, начальник отдела анализа и развития спорта высших достижений Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Спортсмены:

Айсулуу Тыныбекова, женская борьба (62 кг);

Мээрим Джуманазарова, женская борьба (68 кг);

Айпери Медет кызы, женская борьба (76 кг);

Эрназар Акматалиев, вольная борьба (65 кг);

Узур Джусупбеков, греко-римская борьба (97 кг);

Атабек Азисбеков, греко-римская борьба (87 кг);

Акжол Махмудов, греко-римская борьба (77 кг);

Жоломан Шаршенбеков, греко-римская борьба (60 кг);

Дарья Маслова, марафон, легкая атлетика;

Юлия Андреева, марафон, легкая атлетика (спортсменка отказалась от участия в Олимпиаде, не объясняя причин. — Прим. 24.kg );

); Нурсултан Кенешбеков, легкая атлетика (1 тысяча 500 м);

Каныкей Кубанычбекова, пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 м);

Денис Петрашов, плавание (100, 200 м, брасс);

Роман Петров, фехтование (шпага);

Владимир Золоев, дзюдо (81 кг);

Бекдоолот Расулбеков, тяжелая атлетика (96 кг);

Айаал Лазарев, греко-римская борьба (120 кг).

Тренеры и врачи:

Виктор Суровцев, стрельба;

Александр Черных, фехтование;

Азат Эркимбаев, греко-римская борьба;

Улук Карачолоков, греко-римская борьба;

Бактыгуль Алишева, врач;

Константин Еремич, массажист;

Абдужалил Юнусов, дзюдо;

Евгений Петрашов, плавание;

Омуржан Молдодосов, тяжелая атлетика;

Камбар Токтоналиев, тяжелая атлетика;

Нурбек Изабеков, женская борьба;

Байгазы Кенжебаев, женская борьба;

Татьяна Борисова, легкая атлетика;

Сатыбек Чокаев, легкая атлетика;

Руслан Маджинов, вольная борьба;

Суймонкул Табалды уулу, вольная борьба;

Кабыл Макешев, пресс-атташе.

Представители федераций: