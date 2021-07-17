Олимпиада-2020. Кто едет в Токио от Кыргызстана (состав делегации)

23 июля в Токио стартует Олимпиада-2020. Игры были перенесены в связи с пандемией коронавируса.
Организаторы Олимпийских игр в Японии решили провести церемонию открытия без традиционного парада спортсменов. Такое решение принято 15 июля на совещании шефов миссий с участием президента МОК Томаса Баха. Церемония открытия состоится на Национальном олимпийском стадионе.
Отмечается, что оргкомитет и МОК выступают, в первую очередь, за сохранение здоровья атлетов. Ограничение числа участников церемонии открытия Олимпиады связано также с профилактикой распространения коронавируса.
24.kg публикует состав спортивной делегации Кыргызстана, которая отправляется на главные спортивные состязания года.
Чиновники:
- Саламат Эргешов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР, шеф миссии;
- Чолпон Жумагазиева, сотрудник Национального олимпийского комитета КР;
- Нурлан Исмаилов, глава дирекции олимпийских видов спорта;
- Марат Аскарбеков, начальник отдела анализа и развития спорта высших достижений Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Спортсмены:
- Айсулуу Тыныбекова, женская борьба (62 кг);
- Мээрим Джуманазарова, женская борьба (68 кг);
- Айпери Медет кызы, женская борьба (76 кг);
- Эрназар Акматалиев, вольная борьба (65 кг);
- Узур Джусупбеков, греко-римская борьба (97 кг);
- Атабек Азисбеков, греко-римская борьба (87 кг);
- Акжол Махмудов, греко-римская борьба (77 кг);
- Жоломан Шаршенбеков, греко-римская борьба (60 кг);
- Дарья Маслова, марафон, легкая атлетика;
- Юлия Андреева, марафон, легкая атлетика (спортсменка отказалась от участия в Олимпиаде, не объясняя причин. — Прим. 24.kg);
- Нурсултан Кенешбеков, легкая атлетика (1 тысяча 500 м);
- Каныкей Кубанычбекова, пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 м);
- Денис Петрашов, плавание (100, 200 м, брасс);
- Роман Петров, фехтование (шпага);
- Владимир Золоев, дзюдо (81 кг);
- Бекдоолот Расулбеков, тяжелая атлетика (96 кг);
- Айаал Лазарев, греко-римская борьба (120 кг).
Тренеры и врачи:
- Виктор Суровцев, стрельба;
- Александр Черных, фехтование;
- Азат Эркимбаев, греко-римская борьба;
- Улук Карачолоков, греко-римская борьба;
- Бактыгуль Алишева, врач;
- Константин Еремич, массажист;
- Абдужалил Юнусов, дзюдо;
- Евгений Петрашов, плавание;
- Омуржан Молдодосов, тяжелая атлетика;
- Камбар Токтоналиев, тяжелая атлетика;
- Нурбек Изабеков, женская борьба;
- Байгазы Кенжебаев, женская борьба;
- Татьяна Борисова, легкая атлетика;
- Сатыбек Чокаев, легкая атлетика;
- Руслан Маджинов, вольная борьба;
- Суймонкул Табалды уулу, вольная борьба;
- Кабыл Макешев, пресс-атташе.
Представители федераций:
- Шаршенбек Абдыкеримов, президент Национального олимпийского комитета КР;
- Канат Аманкулов, первый вице-президент НОК КР;
- Жолдошбек Кольбаев, вице-президент Федерации Азии по дзюдо;
- Мелис Турганбаев, вице-президент Федерации борьбы Азии.