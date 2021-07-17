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Спорт

Олимпиада-2020. Кто едет в Токио от Кыргызстана (состав делегации)

23 июля в Токио стартует Олимпиада-2020. Игры были перенесены в связи с пандемией коронавируса.

Организаторы Олимпийских игр в Японии решили провести церемонию открытия без традиционного парада спортсменов. Такое решение принято 15 июля на совещании шефов миссий с участием президента МОК Томаса Баха. Церемония открытия состоится на Национальном олимпийском стадионе.

Отмечается, что оргкомитет и МОК выступают, в первую очередь, за сохранение здоровья атлетов. Ограничение числа участников церемонии открытия Олимпиады связано также с профилактикой распространения коронавируса.

24.kg публикует состав спортивной делегации Кыргызстана, которая отправляется на главные спортивные состязания года.

Чиновники:

  • Саламат Эргешов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР, шеф миссии;
  • Чолпон Жумагазиева, сотрудник Национального олимпийского комитета КР;
  • Нурлан Исмаилов, глава дирекции олимпийских видов спорта;
  • Марат Аскарбеков, начальник отдела анализа и развития спорта высших достижений Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Спортсмены:

  • Айсулуу Тыныбекова, женская борьба (62 кг);
  • Мээрим Джуманазарова, женская борьба (68 кг);
  • Айпери Медет кызы, женская борьба (76 кг);
  • Эрназар Акматалиев, вольная борьба (65 кг);
  • Узур Джусупбеков, греко-римская борьба (97 кг);
  • Атабек Азисбеков, греко-римская борьба (87 кг);
  • Акжол Махмудов, греко-римская борьба (77 кг);
  • Жоломан Шаршенбеков, греко-римская борьба (60 кг);
  • Дарья Маслова, марафон, легкая атлетика;
  • Юлия Андреева, марафон, легкая атлетика (спортсменка отказалась от участия в Олимпиаде, не объясняя причин. — Прим. 24.kg);
  • Нурсултан Кенешбеков, легкая атлетика (1 тысяча 500 м);
  • Каныкей Кубанычбекова, пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 м);
  • Денис Петрашов, плавание (100, 200 м, брасс);
  • Роман Петров, фехтование (шпага);
  • Владимир Золоев, дзюдо (81 кг);
  • Бекдоолот Расулбеков, тяжелая атлетика (96 кг);
  • Айаал Лазарев, греко-римская борьба (120 кг).

Тренеры и врачи:

  • Виктор Суровцев, стрельба;
  • Александр Черных, фехтование;
  • Азат Эркимбаев, греко-римская борьба;
  • Улук Карачолоков, греко-римская борьба;
  • Бактыгуль Алишева, врач;
  • Константин Еремич, массажист;
  • Абдужалил Юнусов, дзюдо;
  • Евгений Петрашов, плавание;
  • Омуржан Молдодосов, тяжелая атлетика;
  • Камбар Токтоналиев, тяжелая атлетика;
  • Нурбек Изабеков, женская борьба;
  • Байгазы Кенжебаев, женская борьба;
  • Татьяна Борисова, легкая атлетика;
  • Сатыбек Чокаев, легкая атлетика;
  • Руслан Маджинов, вольная борьба;
  • Суймонкул Табалды уулу, вольная борьба;
  • Кабыл Макешев, пресс-атташе.

Представители федераций:

  • Шаршенбек Абдыкеримов, президент Национального олимпийского комитета КР;
  • Канат Аманкулов, первый вице-президент НОК КР;
  • Жолдошбек Кольбаев, вице-президент Федерации Азии по дзюдо;
  • Мелис Турганбаев, вице-президент Федерации борьбы Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/201434/
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