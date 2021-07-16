Форма не пригодится. Олимпиада в Токио пройдет без парада спортсменов

Организаторы Олимпийских игр в Токио решили провести церемонию открытия без традиционного парада спортсменов. Такое решение принято 15 июля на совещании шефов миссий с участием президента МОК Томаса Баха. Церемония открытия состоится 23 июля на Национальном олимпийском стадионе.

«Цель каждого спортсмена — принять участие в Олимпийских играх, и ничто не должно помешать ему выйти на такой долгожданный старт в Токио», — подчеркнули в оргкомитете Токио-2020.

Читайте по теме Презентована парадная форма олимпийской сборной Кыргызстана. А вам нравится?

Отмечается, что оргкомитет и МОК выступают, в первую очередь, за сохранение здоровья атлетов. Ограничение числа участников церемонии открытия Олимпиады связано также с профилактикой распространения коронавируса.

Напомним, ранее в социальных сетях пользователи раскритиковали парадную форму национальной олимпийской сборной Кыргызстана. Многие отметили, что в ней они больше похоже на представителей религиозного культа, чем на спортсменов.

Парадную форму для сборной Кыргызстана подготовил Дом моды Dilbar, который шил форму и к Олимпиаде 2016 года в Рио.