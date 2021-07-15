Легкоатлетки из Кыргызстана Андреева и Коробицкая не поедут на Олимпиаду в Токио

Легкоатлетки из Кыргызстана Юлия Андреева и Мария Коробицкая не смогут принять участие в Олимпиаде в Токио. Об этом стало известно сегодня, 15 июля.

Юлия Андреева, по информации Федерации легкой атлетики, отказалась от участия в Олимпийских играх без объяснения причин.

Фото из интернета. Юлия Андреева

«Мы получили от нее официальное уведомление об отказе от участия в Олимпиаде. Национальный олимпийский комитет мы уже уведомили», — прокомментировал произошедшее секретарь Федерации легкой атлетики КР Иван Щербаков.

Мария Коробицкая не сможет принять участие в Олимпийских играх по причине непризнания итогов марафона, в котором она завоевала лицензию.

Фото из интернета. Мария Коробицкая

Напомним, 6 декабря 2020 года на марафоне в Ташкенте Коробицкая выиграла золото, показав результат 2 часа 26 минут 42 секунды. Позже стало известно, что трасса данного марафона была короче примерно на 1,5 км. Всемирная легкоатлетическая ассоциация сообщила, что результаты Ташкентского международного марафона не будут учитываться в мировом рейтинге и не будут засчитаны в качестве олимпийских нормативов.