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Спорт

Легкоатлетки из Кыргызстана Андреева и Коробицкая не поедут на Олимпиаду в Токио

Легкоатлетки из Кыргызстана Юлия Андреева и Мария Коробицкая не смогут принять участие в Олимпиаде в Токио. Об этом стало известно сегодня, 15 июля.

Юлия Андреева, по информации Федерации легкой атлетики, отказалась от участия в Олимпийских играх без объяснения причин.

из интернета
Фото из интернета. Юлия Андреева

«Мы получили от нее официальное уведомление об отказе от участия в Олимпиаде. Национальный олимпийский комитет мы уже уведомили», — прокомментировал произошедшее секретарь Федерации легкой атлетики КР Иван Щербаков.

Мария Коробицкая не сможет принять участие в Олимпийских играх по причине непризнания итогов марафона, в котором она завоевала лицензию.

из интернета
Фото из интернета. Мария Коробицкая

Напомним, 6 декабря 2020 года на марафоне в Ташкенте Коробицкая выиграла золото, показав результат 2 часа 26 минут 42 секунды. Позже стало известно, что трасса данного марафона была короче примерно на 1,5 км. Всемирная легкоатлетическая ассоциация сообщила, что результаты Ташкентского международного марафона не будут учитываться в мировом рейтинге и не будут засчитаны в качестве олимпийских нормативов.
Ссылка: https://24.kg/sport/201209/
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