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Спорт

В Лиге Европы определились первые четвертьфиналисты

В Лиге Европы 5 августа определились первые четвертьфиналисты.

Турнир возобновился после почти пятимесячной паузы.

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 победил «ЛАСК». У «МЮ» результативные удары сделали Джесси Лингард (57-я минута) и Антони Марсьяль (88-я минута), у «ЛАСКа» — Филипп Визингер (55-я минута). В марте в первом круге «Манчестер Юнайтед» разгромил соперника (5:0). По сумме двух игр он выходит в следующую стадию.

«Копенгаген» обыграл «Истанбул Башакшехир» — 3:0. Отличились Йонас Винд (4-я минута, 53-я минута, с пенальти) и Расмус Фальк (62-я минута). Предыдущий поединок этих команд выиграл «Истанбул Башакшехир» (1:0). Дальше идет «Копенгаген».

Еще одним четвертьфиналистом стал «Шахтер», одолевший «Вольфсбург» — 3:0. Голы забили Жуниор Мораес (89-я и 93-я минута) и Манор Соломон (91-я минута). В первом матче «Шахтер» также взял верх (2:1).

«Интер» и «Хетафе» до паузы сыграть друг с другом не успели. Противостояние сократили до одного матча на нейтральном поле. Победил «Интер» — 2:0. Забили Ромелу Лукаку (33-я минута) и Кристиан Эриксен (83-я минута).

Сегодня пройдут еще четыре игры. Состав пар и расписание турнира — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/161718/
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