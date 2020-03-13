В Лиге Европы 12 марта прошли шесть матчей 1/8 финала.

«Шахтер» добился гостевой победы над «Вольфсбургом» — 2:1. У «Шахтера» забили Жуниор Мораес (16-я минута) и Маркос Антониу (73-я минута), у «Вольфсбурга» — Джон Энтони Брукс (48-я минута).

«Манчестер Юнайтед» почти гарантировал себе путевку в следующую стадию, разгромив в гостях «ЛАСК» — 5:0. Отличились Одион Игало (28-я минута), Даниэль Джеймс (58-я минута), Хуан Мата (82-я минута), Мэйсон Гринвуд (91-я минута) и Андреас Перейра (93-я минута). Это самая крупная гостевая победа «Манчестер Юнайтед» в еврокубках за последние 55 лет.

Весомую заявку на выход в четвертьфинал сделал и «Базель», на чужом поле одолевший «Айнтрахт» — 3:0. Голы забили Самуэле Кампо (27-я минута), Кевин Буа (73-я минута) и Фабиан Фрай (85-я минута).

Все эти игры из-за пандемии коронавируса прошли при пустых трибунах. А матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» отменили. Решения по ним примут в ближайшее время.

Обладатели путевок в четвертьфинал определятся по сумме двух встреч. Ответные игры пройдут через неделю.

Результаты остальных матчей и расписание Лиги Европы — здесь.