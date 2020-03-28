Из кикбоксера в бойцы муай-тай. Как спортсмен из Ивановки покоряет Таиланд

Фото Шерзода Кабутова. Боец Шерзод Кабутов

Шерзод Кабутов — двукратный чемпион Азии, двукратный победитель Кубка Европы и обладатель Кубка мира по кикбоксингу. В январе он уехал в Таиланд. Провел там два ярких профессиональных боя по тайскому боксу. Недавно его пригласили выступать на стадионе «Лумпхини» — одном из самых значимых в муай-тай. Ранее ни один кыргызстанец такой чести не удостаивался.

О случае, изменившем его жизнь, изнурительных тренировках, титулованных соперниках и тоске по дому 21-летний уроженец Ивановки рассказал 24.kg.

В Таиланд через Москву

— Как вы оказались в Таиланде?

— Осенью прошлого года поехал в Москву на чемпионат мира по бирманскому боксу. Его внезапно отменили. Чтобы поездка не прошла впустую, остался на два месяца тренироваться. Выиграл профессиональный бой по муай-тай. Затем, одолев двукратного чемпиона мира, стал чемпионом России. Встретил тренера, имеющего связи в Таиланде. Мои бои его впечатлили. Он помог попасть в тренировочный лагерь «Нонгкхай» в одноименном городе.

В Таиланде мне на начальном этапе помог профессиональный боец из Кыргызстана Эрмек Кумачаев — познакомил со многими людьми, рассказал, как себя вести. Позднее появились друзья-европейцы. Живу при лагере. Условия хорошие, окружение доброжелательное. Общаюсь со всеми на английском языке. Учу его на ходу. Жалею, что не выучил раньше.

— Трудно было вам, кикбоксеру, переключиться на муай-тай?

— Да. Хотя он для меня не в новинку — занимался в начале карьеры. В Ивановке у меня есть друг — боец муай-тай Замир Казыгулов. Он многому научил. В 2019-м я стал чемпионом Кыргызстана по версии WMF. В финале победил чемпиона мира Никиту Цоя.

Одно из главных отличий тайского бокса от кикбоксинга — клинч. Это пока моя слабая сторона. На тренировках делаю на него акцент.

До седьмого пота

— В чем особенность тренировок в вашем лагере?

— Занимаемся шесть раз в неделю по восемь часов в сутки — три утром и пять вечером. Мне было трудно к этому привыкнуть, тошнило. В Кыргызстане тренировался в четыре раза меньше.

Фото @nongkhaimuaythaigym. Шерзод Кабутов (внизу второй справа) и другие бойцы лагеря «Нонгкхай»

У меня три тренера — по клинчу, боксу и стойке. Все местные. Один из них — двукратный чемпион мира, провел более 400 боев среди профессионалов. Спаррингуюсь с французами.

Кормят рисом и курицей. Есть острые блюда, но их не люблю. Мучное в рационе отсутствует. Это тоже поначалу смущало.

Сейчас из-за эпидемии коронавируса карантин. Тренировки проходят в щадящем режиме. Многие бойцы зал не посещают, некоторые покинули Таиланд. Я бы тоже на время эпидемии уехал. Но не могу — Кыргызстан закрыл границу.

Фото Шерзода Кабутова. Шерзод Кабутов (справа) и глава тренировочного лагеря «Нонгкхай»

— В последнее время не было травм?

— Это очень жесткий спорт. У меня всегда есть какие-то повреждения. В полуфинале чемпионата КР — 2019 по кикбоксингу выбил правую кисть. Эта травма до сих пор о себе напоминает.

За время, проведенное в Таиланде, я понял, что надо беречься и ко всему подходить профессионально.

С корабля на бал

— Сразу проявили себя в незнакомой стране?

— Через два дня после приезда выступил на турнире крупной организации Super Champ. Не успел акклиматизироваться, был готов не полностью. Мне противостоял один из лучших бойцов Таиланда в весе 61,5 килограмма. Однако все это, конечно, меня не оправдывает.

Мы провели три раунда по три минуты. Я мог выиграть нокаутом и в целом был намного лучше. Судьи посчитали иначе. Несмотря на поражение, многие в Таиланде меня после этого боя узнали и зауважали.

— Часто засуживают?

— В прошлом году за три дня поучаствовал в двух турнирах на Иссык-Куле — по К-1 и муай-тай. Ко второму не готовился — выступить предложили неожиданно. Владел преимуществом, но организаторы отдали победу своему бойцу.

Бывали и другие случаи. Иногда думаю: почему засуживают именно меня? Может, я не прав и просто не умею проигрывать? Однако болельщики и знакомые бойцы на моей стороне. Нечестные судейские решения закаляют характер. Тренируюсь с еще большей самоотдачей.

Фото Шерзода Кабутова. Шерзод Кабутов с частью своих наград

Карьерный взлет

— Долго пробудете в Таиланде?

— Три месяца, пока не кончится действие визы. Потом ненадолго поеду в Кыргызстан и вернусь сюда. Бойцам-профессионалам здесь платят достойные гонорары.

— Какая у вас цель?

— Вначале хотел взять чемпионский пояс престижного промоушена Max Muay Thai. В марте выиграл бой нокаутом. После этого мне предложили биться на стадионе «Лумпхини». Очень рад. Это еще почетнее. Многие профессионалы туда стремятся. Никто из Кыргызстана там не выступал. На 28 марта у меня намечался дебютный бой, но из-за эпидемии его отменили.

Живая легенда муай-тай Саенчай много своих побед одержал именно на «Лумпхини». Я не прочь с ним сразиться.

Со временем хочу попасть в One FC — одну из лучших в мире организаций, устраивающих профессиональные бои.

— Волнуетесь перед боями?

— Да. Но не за себя, а за родных. Они переживают, и я чувствую ответственность. Выходя на бои, помню об изнурительных тренировках. После них провести 10-15 минут на ринге — не проблема.

Источник мотивации

— Кому посвящаете победы?

— Недавнюю — отцу. Он очень строг в плане спорта. Здорово мотивирует нас с младшим братом Рамазаном (тоже бойцом). Не устает повторять, что силу надо показывать не на улице, а на ринге.

Благодарю Юсупа Ибрагимова и Бакыта Абдиева. Они поддержали меня с той поездкой в Москву и по-прежнему готовы помогать.

Фото Шерзода Кабутова. Шерзод Кабутов (справа) и его младший брат Рамазан в Кыргызстане

— Скучаете по родным?

— Постоянно. Каждый день общаемся по интернету. Но этого мало. Бывает, охота собрать вещи и ехать к ним. Потом вспоминаю о своей цели. Мне по силам ее достичь.

О победах Шерзода Кабутова на любительской арене, первом тренере, принципиальном сопернике и желании выступать в ММА читайте в его предыдущем интервью 24.kg.