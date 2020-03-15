Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Таиланде

Кыргызстанец Шерзод Кабутов победил на турнире по тайскому боксу в Бангкоке (Таиланд). Об этом он сообщил 24.kg.

В соревнованиях участвовали бойцы-профессионалы. Кабутову противостоял местный спортсмен. Они должны были провести пять раундов, но в третьем кыргызстанец выиграл нокаутом.

«Благодаря этому успеху, возможно, буду выступать на «Лумпхини» — большом бангкокском стадионе, где устраивают турниры среди сильнейших спортсменов, — добавил Шерзод Кабутов. — На сегодня у меня семь побед на профессиональном ринге».